Ezért nem jó ötlet kánikulában tanévzárót tartani

Június utolsó hetében extrém forróság csapott le Magyarországra, a Belügyminisztérium

Baranya;

Bács-Kiskun;

Békés;

Csongrád-Csanád;

Fejér;

Jász-Nagykun-Szolnok;

Pest

és Tolna vármegyére;

valamint Budapestre

vörös kódot rendelt el június 25. reggeltől 26. éjfélig. Ez kötelezővé teszi a szociális intézmények számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Fülöp Attila gondoskodáspolitikai államtitkár mindenkit arra kért: ha valaki veszélyben lévő hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal intézkedik.

A kód kifejezetten a szociális intézményekre vonatkozik, ennek ellenére jól jelzi a mostani szélsőséges meleg veszélyeit, ahogy az országos tiszti főorvos által június 24-től június 26-ig, az ország egész területére kiadott hőségriasztás is. Az előrejelzések alapján csütörtökön a hőségrekord is könnyedén megdőlhet, a napokban akár 39 Celsius-fokos csúcsot is mérhetünk.

Mint olvasónk felhívta rá a figyelmet, ilyen körülmények között meglepő,

hogy több iskolában épp mostanában tartják meg a tanévzáró rendezvényt.

A vörös kód ugyan ezen intézményekre nem vonatkozik, ám bizonyos iskolák a fenyegetést felismerve már bejelentették a tanévzáró elmaradását. Valószínűsíthető, hogy további helyszínek is erről döntenek majd.

A mostanihoz hasonló viszonyok között, különösen

a városi hősziget hatása által terhelt;

az árnyékmentes, a forróságot magukba szívó, majd visszaköpő betonfelületeken;

valamint a hűtetlen, zárt terekben

sűrűn megjelenő tömeg valóban különösen problémás. Éppen ilyen gyülekezések jellemzőek a tanévzárókra, amelyeken ráadásul gyakran nincs lehetőség a lenge, az időjárásnak megfelelő öltözék viseletére.

Ilyen körülmények mellett romlik a test természetes hűtési mechanizmusa, az izzadságon keresztül történő hőelvezetés mérséklődik, miközben a többi ember által kibocsátott meleg további hőterhelést idéz elő. Ezek hatására fokozódik a rosszullét, többek között a kánikula alatt eleve jelentős hősokk esélye, éppen ezért egyáltalán nem javasolt a nagy melegben tömeges rendezvényeket tartani.

Brutális teher a szervezetnek

A hőség egészségre gyakorolt hatásairól tavaly szakértők segítségével részletesen írtunk, a veszély különösen akkor jelentős, ha a páratartalom is magas, ekkor ugyanis a verejtékezés veszít hatékonyságából. Az izzadó, lélegző tömeg lokálisan éppen a páratartalom növelése révén fokozhatja ezt a kockázatot.

Az izzadás testünk hűtési mechanizmusa, a folyamat energiaigénye ugyanakkor jelentős. Logikusan minél melegebb van, annál több erőfeszítésre van szükség, ez sodorhatja bajba az embert.

Rövidebb periódusokat természetesen kibírunk kánikulás környezetben is, a napközbeni,

a melegben való tartósabb jelenlét viszont az egyébként egészséges szervezetet is kimeríti.

Krónikus állapotokban, így elhízásban szenvedőknél, időseknél és kisgyermekeknél a helyzet még súlyosabb.

A következő probléma az, hogy a nap nyáron későn nyugszik, a forróság pedig sokáig kitart, tehát még a későbbre ütemezett rendezvények is kockázatot hordozhatnak magukban. Minél szélsőségesebb a meleg és a páratartalom, illetve minél tovább tart a kitettség, annál nagyobb a fenyegetés, a hőkimerülés, a hőguta, a hősokk és egyéb állapotok, extrém esetben a halál esélye.

A megoldást a bőséges folyadék-, lehetőleg vízbevitel, valamint a tűző, különösen a delelő nap kerülése, a légkondicionált terek és egyéb hűtési módszerek keresése jelentheti. Emellett a napvédő készítmények használata is fontos, ezek a káros UV-sugarakkal szemben segítenek.