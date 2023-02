Botanikai csoda a fejjel lefelé növő olaszországi fa

A Nápoly közelében fekvő Bacoli több szempontból is érdekes. A település festői helyen fekszik, geológiai szempontból igen izgalmas, és régészeti különlegességgel is bír: itt feküdt egykor Baiae, egy ókori város, amelynek maradványai még ma is megtekinthetőek. Ezen a helyszínen, az egyik romnál egy másik nevezetességgel, egy fejjel lefelé növő fügefával is találkozhat az ember – írja az IFLScience.

A Baiae Termái Régészeti Park egyik barlangszerű mélyedésében lévő növény a botanikusokat is ámulatba ejti.

A szokatlan növekedés látszólag nem jelent akadályt a fa számára, folyamatosan fejlődik, és termést is hoz.

Baiae története csúcsán a római elit közkedvelt üdülőhelye volt. A tengerparti városra gyakran hivatkoznak az ókori Róma Monte-Carlójaként, a környéken olyan hírességeknek volt háza, mint Augustus, Julius Caesar vagy Nero. A város a helyi hidrotermális és szeizmikus aktivitás miatt végül részben víz alá került.

A különleges lelőhelyet az 1940-es években észlelte egy pilóta, miután feltűnt neki a part közelében a furcsa hullámzás. A lehetséges régészeti struktúrákról több fotót is készített, de a hivatalos feltárás csak két évtizeddel később kezdődött meg.

A fejjel lefelé növő füge természetesen nem a tengerben, hanem Baiae szárazföldi romjainál tekinthető meg a helyi Mercurius-templommal szemben. Az elmerült építményeket speciális, üvegpadlójú hajókról lehet megnézni.