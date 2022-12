Mit tehetünk az ünnepi túlevés ellen?

Sokak számára nincs ünnepi időszak napokig tartó lakomázás nélkül. Ilyenkor megesik, hogy az ember túleszi magát, a kellemetlen érzetet pedig több háztartásban pálinkával, alvással próbálják legyűrni. De valójában milyen módszerek segíthetnek a telítettség ellen?

Ahol csak megtartják a karácsonyt, ott az ünnepi időszaknak egészen egyedi hagyományai vannak. Akad, ahol a Mikulás hozza a karácsonyi ajándékokat, máshol úgy tartják, hogy az egyik napkeleti bölcs kínai volt. Az ünnepi ételek terén is nagy a változatosság, ilyenkor különleges módon elkészített halak, szárnyasok, sertéshúsok és egyéb fogások kerülnek a világ minden táján az asztalokra.

Itthon a karácsony sokak számára elképzelhetetlen

kacsacomb,

töltött káposzta,

halászlé,

mézeskalács,

bejgli

vagy szaloncukor nélkül.

Az ünnepet megelőző hosszú, sokszor kifejezetten stresszes hetek után az ember élvezettel veti rá magát a karácsonyi fogásokra, a rokonlátogatásokkal egybekötött lakomák pedig egészen újévig kitarthatnak, amikor rendszerint sertést, lencsét esznek a magyarok.

December végén a nagy evések közepette sokan küzdenek a túlevés kellemetlenségével, többen pedig utóbb hízást is tapasztalnak. A telítettség legyűrésére a magyarok rengeteg népi gyógymódot ismernek, van, aki a pálinkára esküszik, mások rövid szunyókálást javasolnak.

Valójában milyen módszerek segíthetnek ténylegesen enyhíteni a túl sok étel okozta kényelmetlenséget? Cikkünkben erre keressük a választ.

Küzdeni kezd a szervezetünk

Gyomrunk egyik fő feladata, hogy sósavat termeljen, ami nemcsak az emésztéshez, hanem a potenciális kórokozók elpusztításához is hozzájárul – írja a Healthline. Minél többet eszik az ember, annál több sav jön létre. A nagy étkezések lelassítják az emésztést, a táplálék ilyenkor több időt tölt az emésztőrendszerben.

Ez a jelenség áll a sokak által ismert puffadt érzet hátterében.

Hogy a gyomor- és bélrendszer meg tudjon küzdeni az étellel, testünk még több vért küld ezekhez a szervekhez. Az oxigén és a tápanyagok így nehezebben jutnak el a szervezet többi részéhez, az ember ezért lassúvá, fáradttá válik.

Ezzel párhuzamosan a vércukorszint megemelkedik, különösen, ha sok szénhidrátot vagy cukrot fogyasztottunk. A normál szint fölött többlet inzulint állít elő testünk, ami előbb energiacsúcshoz vezet, majd a test arra jut, hogy nincs szükség ennyi energiára, tehát elkezd több zsírt raktározni.

Ha az ember még alkoholt is bevisz a túlzott kalóriamennyiséghez, akár éjjeli rosszullétet is tapasztalhat, másnap aztán fejfájás, fáradtság, koncentrációs problémák léphetnek fel. Mivel hasnyálmirigyünk ilyenkor „túlórázik”, hogy elősegítse az étel és az ital feldolgozását, reggel igen éhesen ébredhetünk – másnap tehát még nagyobb erőbedobással folytatódhat a lakomázás.

A pálinka és a pihenés sem jó ötlet

A túlevés elleni legjobb módszer a megelőzés. Csak azért, mert szeretjük a karácsonyi fogásokat, még nem kell teleennünk magunkat – már csak azért sem, mert a jó magyar hagyományt ismerve úgyis napokig marad az ételekből. Arra is érdemes odafigyelni, hogy lassan táplálkozzunk, hiszen az agy nem képes elég gyorsan felmérni, mikor válunk telítetté.

Szerencsére olyan technikák is akadnak, amelyekkel már a baj megtörténte után is segíthetünk testünknek.

Érdekes módon – bár a világ sok táján fogyasztanak röviditalokat a nagyobb étkezések után – egyre több a tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ezek az alkoholok – köztük a pálinka – valójában nem serkentik az emésztést, sőt, lassíthatják is azt. Hasonló a helyzet a másik népi gyógymóddal, az alvással: a fekvéssel nemcsak a kalóriaveszteséget, hanem az emésztést is lassítjuk, és akár reflux is jelentkezhet.

Érdemes továbbá kerülni a szénsavas italokat, ezek révén ugyanis még több gáz kerül az emésztőrendszerbe, ami tovább fokozhatja a puffadtságot. Alkohol és kóla helyett inkább igyunk vizet, a kényelmes fekvés helyett pedig jobb, ha sétára indulunk. Előbbivel a felhalmozódó sóktól szabadulhatunk meg, valamint csökkenthetjük a székrekedés esélyét, utóbbival pedig az emésztést stimulálhatjuk, és helyrebillenthetjük a vércukorszintet.

Néhány órával a nagy evés után egyébként nem árt komolyabban is mozogni. Az edzéssel az anyagcserét támogathatjuk, a rendszeres mozgással ráadásul a hízás kockázatát is mérsékelhetjük.