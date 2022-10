Jobb vagy bal oldalon egészségesebb aludni?

Az egészség megóvása szempontjából elengedhetetlen a megfelelő alvás. Nem csak az alvás hossza számít, a minőségre is érdemes odafigyelni, a mesterséges fény például negatívan hathat kipihentségünkre. Emellett a pozíció is fontos, akár az is, hogy melyik oldalunkon alszunk.

Az IFLScience szerint a párnáktól az alvás pozíciójáig rengeteg tényező hat az alvásminőségre. Adódik viszont a kérdés: vajon a jobb vagy a bal oldalon éri meg inkább aludni. A bal oldal mellett szól, hogy gyomrunk nagy része a test bal oldalán található, így ezen az oldalon feküdve a gravitáció miatt inkább védve van az emésztőrendszer tartalma. A jobb oldalra gördülve például nagyobb eséllyel jelentkezhet étkezés utáni reflux – az égető, kellemetlen érzet természetesen nem mindenkit fenyeget. A jobb oldal előnye ezzel szemben, hogy könnyebb légzést biztosíthat az alvási apnoéban szenvedőknek. Ezen alvászavar lényege, hogy a légzés néha abbamarad, majd újra elindul, egyik jellegzetes tünete pedig a hangos horkolás. Az nem tisztázott, hogy a jobb oldalon való alvás miként segíthet. Összességében úgy tűnik, az egészségi állapottól függ, hogy melyik oldal az egészségesebb. A hason alvás esetében ennél sokkal egyszerűbb a képlet: ez a testhelyzet növeli a szemekben a folyadéknyomást, ami különböző szemrendellenességekhez, így zöldhályoghoz vezethet. Ebben a pozícióban ráadásul az arcbőr is nagyobb terhelésnek lehet kitéve, ami például ráncosodást idézhet elő – a párna által okozott ráncosodás sokaknak ismerős lehet. Az ember álmában átlagosan 20-szor vált testhelyzetet, és minél több időt tölt el egy adott pozícióban, annál valószínűbb, hogy az alvás hatni fog a bőrre. A ráncok elkerülésében leginkább a háton fekvés segíthet, ha azonban így alszunk, az megnehezítheti a légzést, horkolást vagy alvási apnoét idézve elő. Azoknak, akik alvási problémákkal küzdenek, mindenképp érdemes szakértőhöz fordulniuk. A kipihentség ugyanis alapvető fontosságú egészségünk szempontjából.