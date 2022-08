Forró vagy hideg vízben egészségesebb zuhanyozni?

Egy kimerítő, esős nap után az ember gyakran nem vágyik másra, csak egy hosszú, forró zuhanyra. A nyári hőségben ezzel szemben éppen a kellemes, hideg víz hozhat felfrissülést. Tudományos szempontból vajon melyik az egészségesebb: a forró vagy a hideg zuhany?

Talán nem meglepő, de a forró és a hideg zuhany eltérően hat a szervezetre – írja az IFLScience. Egy 2018-as elemzés alapján az emberek többségének meglehetősen kiszámíthatóak a preferenciái, ha a víz hőmérsékletéről van szó: átlagosan a 40-41 Celsius-fokos zuhanyzást szeretjük.

Tanulmányok szerint a meleg víz hatására jobban aludhatunk, enyhülhet a test feszültsége, az izomfáradtság és talán az olyan hosszabb távú problémák is, mint az ízületi porckopás. A forró zuhany emellett a keringésre is kedvezően hathat: a hőhatásnak kitéve az erek kitágulnak, a meleg vízbe merüléstől pedig javul az artériák merevsége, illetve fokozódik a véráramlás a krónikus szívelégtelenségben szenvedőknél.

A nagyobb hőnek ugyanakkor hátulütői is vannak. Sejal Shah bőrgyógyász a Women’s Health-nek azt mondta, a forró víz megfosztja a bőrt a természetes olajaitól, ami száraz, viszkető bőrhöz, végül pedig ekcémához vezet. Hasonló szárító hatás figyelhető meg a haj esetében is. A vérnyomáscsökkentő hatás ráadásul veszélyessé is válhat, a forró zuhany alatt előfordulhatnak ájulások.

Régen, a 18-19. században úgy vélték, hogy a jeges víz alkalmas a mentális zavarok kezelésére. Ma már tudjuk, hogy a hideg zuhany egyéb módon segítheti a szervezetet, javíthatja például az immunrendszer működését. Ennek oka egyelőre vitatott, hátterében talán a szimpatikus idegrendszer, a hidegre adott üss vagy fuss reakció állhat.

A hűvös zuhany a forróhoz hasonlóan segítheti az áramlást, igaz, eltérő módon. A hatás a fürdés végénél jelentkezik, ilyenkor a testnek keményen meg kell dolgoznia, hogy felmelegedjen, ez pedig növeli a bőr felé történő áramlást. A különösen hideg, 14 Celsius-fokos víz ráadásul az anyagcserét is gyorsíthatja, akár 4,5-szeresére is. Lindsay Bottoms, a Hertfordshire-i Egyetem munkatársa szerint a hűvös víz emellett éberséges is előidézhet, idősebb felnőtteknél az arcra vagy a nyakra téve például fokozza az agyműködést. A hideg zuhany végezetül a depresszió tüneteit is enyhítheti.

A forró vízhez hasonlóan itt is vannak negatív hatások. A túlzottan hideg zuhany miatt a szervezetet sokkhatás érheti, ami hiperventilációhoz vagy akár szívrohamhoz is vezethet.

Összességében elmondható, hogy az arany középút a leginkább egészséges.

„A legjobb megoldás az, ha az ember vesz egy meleg, langyos zuhanyt, majd az utolsó néhány másodpercben hideg öblítéssel fejezi be a fürdést, hogy a hideg víz előnyeit is kiélvezze” – mondta Carl Thornfeldt bőrgyógyász a The Healthynek. Mivel a hűvös víz valójában nem viszi le a testhőmérsékletet, a kánikula alatt felesleges szélsőségesen hidegben zuhanyozni.