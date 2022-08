Mi történik a lenyelt rágógumival?

Van, hogy kíváncsiságból vagy lustaságból, máskor pusztán véletlenül, de előfordul, hogy az ember lenyeli a rágógumit. Egyes városi legendák szerint a rágó akár évekig a gyomorban maradhat, de mi az igazság?

Beth Czerwony dietetikus a Cleveland Clinic oldalának válaszolta meg, hogy mi történik szervezetünkben a rágóval. A szakértő szerint alapvetően nem jelent gondot, ha az ember emésztőrendszerébe néha bejut egy-egy darab, szokás viszont ne legyen a rágónyelésből.

A gumit régebben fagyantából készítették, mára azonban többnyire szintetikus anyagokat használnak a rágókhoz. A rágógumi alap nem tápanyag, nem biztosít tápértéket, vagyis nem emészthető. Ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy képes évekig a szervezetben maradni, Czerwony szerint ehhez valamilyen egyéb egészségi probléma szükséges.

Ha az ember lenyel egy darab gumit, az körülbelül 40 órával később, a széklettel együtt távozik

– mondta a szakértő. Mivel az anyag nem bomlik le, egyben jön ki.

Ez elsőre akár aggasztónak is tűnhet, de valójában nem ritka, hogy megemészthetetlen dolgok kerüljenek a bélrendszerbe. A kukoricaszemek és a kaliforniai paprika héja talán a legjobb példa. Természetesen nem ételről van szó, a legjobb, ha az ember inkább kiköpi a rágót.

Czerwony felhívta a figyelmet, hogy amennyiben rövid időn belül több rágót is lenyelünk, az már gondot okozhat. Ha az ember egy héten át naponta legalább egy darabot lenyel, elzáródás alakulhat ki, ami akár repedéshez is vezethet a gyomorban vagy a bélben.

A szakember azt javasolja, hogy amennyiben több rágó is bekerül az emésztőrendszerbe, és hasi fájdalom, székrekedés, telítettség érzet, duzzanat, görcsök vagy hányás jelentkezik, az ember forduljon orvoshoz. A helyzet hasonló az ötévesnél idősebb gyermekeknél: egy-egy rágónál nem kell aggódni, ha viszont többet is megesznek, érdemes szakértő segítségét kérni. Fontos, hogy a kicsiket is megtanítsuk: a rágó lenyeléséből ne legyen gyakorlat.