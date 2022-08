Felgyorsulhatott az evolúció

Egy friss kutatás eredménye szerint akár négyszer gyorsabb is lehet az evolúció egyes fajoknál, mint korábban gondolták. A Science folyóiratban megjelent, ausztrál kutatók által jegyzett tanulmány 19 vadon élő állatcsoport adatait elemezte, amelyből kiderült, akár néhány év alatt is megtörténhet az evolúciós előrelépés.

A terepvizsgálatok átlagban 30 évig tartottak, a legrövidebb vizsgált időszak 11 év, a leghosszabb pedig 63 év volt a hvg szerint. A hosszú ideig tartó kutatás mintegy 2,6 millió órányi terepmunkát eredményezett, amiket később kombináltak az egyes állatok genetikai információival. Ebből kiderült, hogy jóval több genetikai különbség van az egyes fajokban, mint azt korábban gondolták, ami egyúttal azt is jelenti, hogy gyorsabban változnak a biológiai populációk örökölhető tulajdonságai az egyes generációkban.

Röviden összefoglalva tehát felgyorsult az evolúció.

Erre példát is említ a kutatásban résztvevő egyik ökológus. Az éjszakai lepkék egyik faja, a nyírfaaraszolók még nagyrészt fehérek voltak az Egyesült Királyságban az ipari forradalom előtt. A fejlődő iparból származó szennyezés azonban fekete kormot hagyott a fákon és az épületeken, és így a fekete színű lepkéket kevésbé vették észre a madarak. Azaz a színváltozás túlélési előnyt biztosított számukra. Ezért viszonylag rövid idő alatt a sötét színű lepkék kezdték el uralni a populációt.

Ez az első ehhez fogható tanulmány, ezért a kutatók figyelmeztetnek: még nem jelenthető ki egyértelműen, hogy gyorsabb a fejlődés, viszont az szinte biztosnak tűnik, hogy több az evolúció üzemanyaga (szakkifejezés az egy fajon belüli genetikai különbségekre), mint korábban gondolták. Az is lehetséges, hogy a klímaváltozás is kiváltója lehet a gyorsuló alkalmazkodásnak. Az ezzel kapcsolatos kutatások azért is lesznek fontosak, mert így modellezni lehet, mely fajok képesek a túlélésre, és melyek nem.