A forróság miatt szinte csak nőstény tengeri teknősök születnek

Nemek közötti egyenlőtlenség van kialakulóban a floridiai tengeri teknősök között, miután az elmúlt évek forró nyári időjárása miatt szinte az összes teknős nőstényként született – írja a Reuters. A környezet azért tudja ily mértékben befolyásolni a születendő tengeri teknősök nemét, mert csakúgy, mint az aligátorok esetében, a hüllők osztályába tartozó állatnál nem a megtermékenyítés során dől el a születendő utód neme, hanem a kikelő tojásra ható külső hőmérséklet által.

Az ijesztő az, hogy az elmúlt négy évben Floridában sorra dőltek meg a melegrekordok. A tudósok, akik a tengeri teknősök kikelését vizsgálják, az elmúlt négy évben nem találtak hím tengeri teknősöket, csak nőstényeket.

– mondta Bette Zirkelbach, egy Florida Keys-i teknőskórház vezetője.

Hasonló mintázat rajzolódik ki egy ausztrál tanulmány eredményeiből is, ahol arra jutottak, hogy az új tengeri teknősbébik 99 százaléka nőstény. Az amerikai Oceanográfiai és Légköri Hivatal tájékoztatása szerint amennyiben a teknősök tojásai 27,7 Celsius-fok alatt kelnek ki, a teknősbékák hímneműek lesznek, míg ha 31 Celsius-fok felett kelnek ki, akkor nőstények.

Az évek során a populációjukban erőteljes csökkenést fogunk tapasztalni, mert egyszerűen nincs meg a genetikai változatosság. Nincs meg a hímek és a nőstények aránya, ami szükséges lenne a sikeres szaporodáshoz

– jelentette ki Melissa Rosales Rodriguez, a Miami Állatkertben nemrég megnyitott teknőskórház egyik gondozója. Ha ez nem lenne elég, a kórházak egy újfajta daganatot is azonosítottak, amely könnyedén terjed a teknősök körében. A fibropapillomatosis kezelés nélkül akár halálhoz is vezethet. Zickelbach szerint a megoldás csak az lehet, hogy egyre több rehabilitációs központot nyissanak a teknősök számára. Így kezelni tudnák a betegség terjedését, továbbá az ideális környezetet is biztosítani tudnák a fajfenntartás végett.