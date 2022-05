Emberi maradványok bukkantak elő egy kiszáradó tóból

Emberi maradványokat tartalmazó hordóra bukkantak a hétvégén a Mead-tóban, a víztározó nevadai részén – írja a Los Angeles Times. A térséget extrém szárazság sújtja, emiatt a tó vízszintje a tavalyihoz hasonlóan idén is látványosan lecsökkent.

A Las Vegas-i rendőrség attól tart, hogy újabb holttestek kerülhetnek elő a mederből.

A Mead-tó az Egyesült Államok legnagyobb mesterséges tava. Az aszály miatt a vízszint most rekordalacsony, a jó állapotú csontvázat tartalmazó hordó ezért bukkant elő. A személyes tárgyak alapján az érintett személy az 1980-as években halt meg.

Ray Spencer, a Las Vegas-i rendőrség hadnagya szerint a hordót helyi idő szerint vasárnap délután fedezték fel csónakázók. Az elhunytat nagy valószínűséggel megölték, az áldozat azonosítása komoly munkát igényel majd. A vizsgálatba a Las Vegas-i Nevadai Egyetem kutatói is be fognak csatlakozni. Spencer hozzátette, nagy esély van rá, hogy újabb hordókat is találnak majd, ahogy tovább zuhan a vízszint.

A Mead-tó Kalifornia, Arizona, Nevada és Mexikó számára, mintegy 25 millió embernek biztosít vizet. Az utóbbi időkben a térséget tartós aszály sújtja, a szakértők már megaszárazságról beszélnek. A Colorado folyó medencéje az írott történelem során még nem tapasztalt hasonlót, a folyamat a Mead-tavat is átalakítja. Ahol jelenleg a partvonal húzódik, ott 40 éve, a holttest elrejtésekor még mintegy 30 méter magasan állt a víz.