A nőknél kétszer nagyobb az esély az Alzheimer-kórra

Epidemiológiai vizsgálatok korábban kimutatták, hogy a nőknél kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki Alzheimer-kór, mint a férfiaknál, a pontos okokat azonban még nem ismerjük – legalább is eddig nem ismertük, most azonban egy, a Nature szaklapban megjelent tanulmány segít magyarázatot adni a rejtélyre.

Kínai kutatók megtalálták azt a pályát (a nem túl barátságos nevű C/EBPβ/AEP-et), amely a neurodegeneratív betegségek patogenezisének központi tényezője. Ezt követően egérkísérletek során megnézték, hogy a menopauza során milyen hormonok aktiválódnak, és hogy ezek közül melyik aktiválja lényegesen ezt a pályát. Azt találták, hogy a follikuluszstimuláló hormon (FSH) egy fő patogén tényező.

A menopauza során az FSH szérumkoncentrációja erősen megemelkedik, és aktiválja a C/EBPβ/AEP útvonalat. Ez pedig hosszú távon Alzheimer-kór kialakulásához is vezethet. A kutatás azt mutatta, hogy a nőknek kétszer akkora az esélyük erre a betegségre, mint a férfiaknak – most már azt is sejteni lehet, hogy miért.