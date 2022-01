Sérült bálnát keresnek Hawaii vizeiben

Szemétbe akadt hosszúszárnyú bálnát keres egy tengeriállat-mentő csoport Hawaii partjainál – írja az MTI a The Garden Islandre hivatkozva.

Múlt hétvégén mintegy 600 méternyi halászzsinórt távolítottak el az állatról Kauai szigetének közelében, a hatóságoknak azonban nem sikerült mindent leszedniük az egyedről.

A cél az, hogy megtalálják a bálnát, és lehetőség szerint folytassák a megtisztítását. A szakértők meg akarják vizsgálni a zsinórt is, hogy meghatározzák, pontosan mi az, és honnan származik.

A nagy testű cetfélék könnyen beleakadnak az elhagyott vagy épp használt halászfelszerelésekbe, kötelekbe és zsinórokba. A rácsavarodott anyag okozta plusz ellenállás miatt az érintett állatnak több energiát kell elhasználnia az úszáshoz, de a csapdába esett példánynak a táplálkozás is nehezebbé válik, ami nagy eséllyel a pusztulásához vezet. A felszerelés akár meg is sebesítheti, és fertőzést is okozhat az állatnak.

Az amerikai Nemzeti Óceán-és Légkörkutató Központ (NOAA) szerint a keresett bálna erősen lesoványodott, bőre világos színű, durva. Foltokban rozsdaszínű bálnatetvek borítják, ami arra utal, hogy komoly stressznek van kitéve.

Graham Talaber kauai lakos épp levesteknősöket filmezett vasárnap egy drónnal, amikor köteleket és sötét foltokat vett észre a vízben, majd egy nagy háló végén meglátta a hosszúszárnyú bálnát. Azonnal értesítette a NOAA-t. A mentőalakulat egy műholdas jeladót rögzített az állatra, amely nagyjából egy héten belül kioldja magát. Az eszköz jelezte, hogy a bálna szerdán visszaért Kauai vizeibe, de egyelőre nem találták meg.