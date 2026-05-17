Utolérte a Villarrealt az Atlético, menekül az Elche és a Levante

Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann gets emotional next to one of his children during a farewell ceremony after the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Girona FC at the Metroplitano stadium in Madrid on May 17, 2026. French forward Antoine Griezmann received a warm goodbye from the club's supporters today. Atletico's all-time top goalscorer will head to the United States to play for MLS side Orlando City.
A nyáron távozó Antoine Griezmann sírva búcsúzott a Metroplitano Stadiiontól
2026. 05. 17. 22:22
A második Real Madrid idegenben, a negyedik Atlético Madrid pedig hazai pályán nyert 1-0-ra vasárnap, a spanyol labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulójában. Az Atlético a vendég Gironát múlta felül, és utolérte pontszámban a Villarrealt, amely kikapott a Rayo Vallecanótól.

Nagy lépést tett a bennmaradás felé az Elche és a Levante együttese: előbbi 1-0-ra tudott győzni saját stadionjában a hetedik Getafe ellen, ezzel a 17. helyre lépett előre, míg a Levante a Mallorca legyőzésével a 15. helyen áll.

La Liga, 37. forduló

Athletic Bilbao – Celta Vigo 1-1 (0-1)
gól: I. Williams (52.), illetve Swedberg (4.)

 

Atlético Madrid – Girona 1-0 (1-0)
gól: Lookman (21.)

 

Elche – Getafe 1-0 (1-0)
gól: Chust (19.)

 

Levante – Mallorca 2-0 (1-0)
gól: Espi (32.), Arriaga (87.)

 

Osasuna – Espanyol 1-2 (0-1)
gól: Munoz (49.), illetve Romero (27.), K. García (53.)

 

Oviedo – Alavés 0-1 (0-1)
gól: Martínez (17.)

 

Rayo Vallecano – Villarreal 2-0 (1-0)
gól: Camello (28.), Alemao (47.)

 

Real Sociedad – Valencia 3-4 (1-2)
gól: A. Munoz (3.), Tarrega (60., öngól), Óskarsson (63.), illetve Guerra (8., 90+3.), Duro (22.), Rodriguez (89.)

 

Sevilla – Real Madrid 0-1 (0-1)
gól: Vinícius Júnior (15.)

 

később:
21.15: FC Barcelona – Betis

