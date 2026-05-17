Utolérte a Villarrealt az Atlético, menekül az Elche és a Levante

Nagy lépést tett a bennmaradás felé az Elche és a Levante együttese: előbbi 1-0-ra tudott győzni saját stadionjában a hetedik Getafe ellen, ezzel a 17. helyre lépett előre, míg a Levante a Mallorca legyőzésével a 15. helyen áll.
La Liga, 37. forduló
Athletic Bilbao – Celta Vigo 1-1 (0-1)
gól: I. Williams (52.), illetve Swedberg (4.)
Atlético Madrid – Girona 1-0 (1-0)
gól: Lookman (21.)
Elche – Getafe 1-0 (1-0)
gól: Chust (19.)
Levante – Mallorca 2-0 (1-0)
gól: Espi (32.), Arriaga (87.)
Osasuna – Espanyol 1-2 (0-1)
gól: Munoz (49.), illetve Romero (27.), K. García (53.)
Oviedo – Alavés 0-1 (0-1)
gól: Martínez (17.)
Rayo Vallecano – Villarreal 2-0 (1-0)
gól: Camello (28.), Alemao (47.)
Real Sociedad – Valencia 3-4 (1-2)
gól: A. Munoz (3.), Tarrega (60., öngól), Óskarsson (63.), illetve Guerra (8., 90+3.), Duro (22.), Rodriguez (89.)
Sevilla – Real Madrid 0-1 (0-1)
gól: Vinícius Júnior (15.)
később:
21.15: FC Barcelona – Betis