Budapest kulturális központja 2026 nyarán is a Margitsziget lesz

A sokszínű programkínálat a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly- és könnyűzenei produkciókig terjed, a Margitszigeti Színház különlegessége éppen abban rejlik, hogy a közönség itt olyan élményt kap, amelyhez hasonlót máshol Magyarországon nem talál.

Szombaton nyit a Margitszigeti Színház

Május 16-án Vasovski Symphonic látványos elektro-szimfonikus koncertje nyitja meg az évadot. A produkció DJ-szettet, élő hangszereket, éneket, világslágereket és lézershow-t ötvöz, sztárvendégként pedig Lengyel Johanna lép színpadra. Pünkösdkor ismét megrendezik a Jazz és bor fesztivált, amelyet a Magyar Jazzszövetség közreműködésével szerveznek meg május 22. és 25. között. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.

Az opera továbbra is a Margitszigeti Színház egyik legerősebb pillére marad

Június végén Pietro Mascagni Parasztbecsület és Ruggero Leoncavallo Bajazzók című operáit láthatja a közönség, júliusban Verdi A trubadúr című operája érkezik a Margitszigetre olyan világhírű szólistákkal, mint Yusif Eyvazov és Marina Rebeka. Augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

A musicalrajongók is erős évadra számíthatnak. Július elején az Győri Nemzeti Színház társulata mutatja be az Anna Karenina musicalt, míg nyár végén a Magyar Színház és Margitszigeti Színház közös produkciójaként érkezik a Wonderland, amely az Alice Csodaországban világát idézi meg. Az operettkedvelőket a Vörösmarty Színház Viktória című műve várja, a főbb szerepekben Haraszti Elvira, Dolhai Attila és Trokán Péter lép színpadra. A táncprogramok közül kiemelkedik a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú című produkciója. A könnyűzenei estek között szerepel Szulák Andrea koncertje, fellép a 100 Tagú Cigányzenekar, Szikora Róbert és a Budapest Bár is.

