francia focibotránynantesvahid halilhodzic
Szembeszállt a huligánokkal az idős edző, de így is félbeszakadt a francia bajnoki

Fire Safety personel run to catch a smoke flare during the French L1 football match between FC Nantes and Toulouse FC at the Stade de la Beaujoire–Louis Fonteneau in Nantes, western France, on May 17, 2026.
24.hu
2026. 05. 18. 03:59
Botrányos körülmények között ért véget a francia labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójának Nantes-Toulouse mérkőzése, amelye a játékvezető a 22. percben félbeszakított a hazai ultrák viselkedése miatt.

A 17. helyen álló és már kiesett Nantes, valamint a 10. helyen álló Toulouse összecsapása semmilyen téttel sem bírt, és úgy tűnt, a hazaiak kiesése ellenére azért megható jelenetekben bővelkedik majd az este.

A meccset megelőzően a hazaiak a 74 éves edzőjét, Vahid Halilhodzicot pályafutása utolsó mérkőzésén köszöntötték, és az idős szakembert állva ünnepelte a stadion, a Nantes játékosai és a szakmai stáb pedig díszsorfalat álltak neki.

A francia-bosnyák szakember 1981 és 1986 között a klub legendás csatára volt (192 mérkőzésen 111 gólt szerzett), majd előbb 2018-2019-ben, illetve idén március közepétől edzőként is dolgozott Nantes-ban.

A könnyes jelenetek után aztán jött a valóság: a 22. percben, 0-0-s állásnál a hazai ultrák betörtek a pályára, rakétákat dobáltak a fűre, ezért Stéphanie Frappart játékvezető gyorsan visszarendelte mindkét csapatot az öltözőbe.

Csupán Halilhodzic maradt a pályán, hogy szembeszálljon a rendbontókkal, alig bírták betuszkolni az öltözőbe.

A L’Equipe azt írta, a veterán edző mintegy tíz perc múlva visszatért a pálya szélére és felajánlotta, hogy beszél a szurkolókkal. De arra figyelmeztették, butaság lenne ezt tennie, mert túl veszélyes a helyzet.

A rendőrség sem tudott rendet tenni, az álarcos huligánok ugyanis székeket téptek fel és megdobálták a rohamrendőröket, miközben a stadion többi része döbbenten figyelte az eseményeket.

Frappart bíró végül 40 perc várakozás után végleg lefújta a mérkőzést.

