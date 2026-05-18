Szembeszállt a huligánokkal az idős edző, de így is félbeszakadt a francia bajnoki

A 17. helyen álló és már kiesett Nantes, valamint a 10. helyen álló Toulouse összecsapása semmilyen téttel sem bírt, és úgy tűnt, a hazaiak kiesése ellenére azért megható jelenetekben bővelkedik majd az este.

A meccset megelőzően a hazaiak a 74 éves edzőjét, Vahid Halilhodzicot pályafutása utolsó mérkőzésén köszöntötték, és az idős szakembert állva ünnepelte a stadion, a Nantes játékosai és a szakmai stáb pedig díszsorfalat álltak neki.

A francia-bosnyák szakember 1981 és 1986 között a klub legendás csatára volt (192 mérkőzésen 111 gólt szerzett), majd előbb 2018-2019-ben, illetve idén március közepétől edzőként is dolgozott Nantes-ban.

A könnyes jelenetek után aztán jött a valóság: a 22. percben, 0-0-s állásnál a hazai ultrák betörtek a pályára, rakétákat dobáltak a fűre, ezért Stéphanie Frappart játékvezető gyorsan visszarendelte mindkét csapatot az öltözőbe.

Csupán Halilhodzic maradt a pályán, hogy szembeszálljon a rendbontókkal, alig bírták betuszkolni az öltözőbe.

A L’Equipe azt írta, a veterán edző mintegy tíz perc múlva visszatért a pálya szélére és felajánlotta, hogy beszél a szurkolókkal. De arra figyelmeztették, butaság lenne ezt tennie, mert túl veszélyes a helyzet.

A rendőrség sem tudott rendet tenni, az álarcos huligánok ugyanis székeket téptek fel és megdobálták a rohamrendőröket, miközben a stadion többi része döbbenten figyelte az eseményeket.

Frappart bíró végül 40 perc várakozás után végleg lefújta a mérkőzést.