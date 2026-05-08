96 évesen halt meg az utolsó magyar királyné

Az 1892. május 9-én született Bourbon-Pármai Zita hercegnő, I. Róbert pármai herceg és Mária Antónia portugál infánsnő leánya remek oktatásban részesült, egész életében buzgó katolikus maradt. A későbbi IV. Károllyal– I. Károly néven osztrák császár – szerelmi házasságot kötött 1911 októberében, és hűségesen kitartott mellette minden viszontagság közepette egészen az uralkodó 1922-ben bekövetkezett haláláig. Ezt követően az özvegy királynét XIII. Alfonz spanyol király vette gyámsága alá, Madridba hívta, így már Madridban hozta világra nyolcadik gyermekét, Erzsébetet – írja a Rubicon.hu.

Idősebb gyermekei jobb taníttatása céljából 1929-ben a család Belgiumba költözött, ahol a királyné a Habsburg-Lotharingiai-ház restaurációján dolgozott, és ezen ügy szolgálatába állította legidősebb fiát, Ottót is. Terveiket végül az Anschluss és a második világháború döntötte dugába, majd Zita és gyermekei a Belgiumba özönlő náci csapatok elől Amerikába utaztak. A királyné Kanadában telepedett le, fiai pedig folytatták a Habsburg-Lotharingiai-ház restaurációja érdekében megkezdett politikáját.

A második világháború után az Egyesült Államokba tette át székhelyét, majd 1952-ben Luxemburgban telepedett le, hogy ápolhassa idős édesanyját. Mária Antónia infánsnő 1959-ben, 96 esztendősen fejezte be életét, lánya ekkor Chur püspökének meghívására a zizersi ferences rendi kolostorba költözött, és egészen haláláig ott élt. Az idős királyné a háború utáni Európában elsősorban férje, a „békecsászár” szentté avatásáért kampányolt, illetőleg igyekezett gondoskodni népes családjáról. Egészségi állapota 90. életévének betöltése után rendült meg: Zita mindkét szemén szürkehályog keletkezett, 1988 nyarán pedig

tüdőgyulladást kapott, aminek következtében 1989. március 14-én, 96 esztendősen elhunyt.

A Monarchia utolsó uralkodójának hitvesét, Magyarország utolsó királynéját 1989. április 1-jén, a bécsi kapucinusok kriptájában helyezték végső nyugalomra. 2009 decemberében, a Le Mans-i püspök erőfeszítéseinek eredményeként a katolikus egyház – a már boldoggá avatott Károlyhoz hasonlóan – Zitánál is megindította a boldoggá avatási eljárást.

