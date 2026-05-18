Rengeteg új lakás, komoly kedvezményekkel

Kifejezetten kedvező lehetőség nyílt azok számára, akik a IX. kerület megújuló részén keresnek új lakást, megbízható, tapasztalt fejlesztőtől. A kerület meghatározó fejlesztése, a Woodland második és harmadik üteme ugyanis a közelmúltban rozsdaövezeti besorolásba került, így az itt épülő otthonok vásárlói visszaigényelhetik a kedvezményes, 5 százalékos áfát, amelyet a Cordia további, 5 százalék kedvezménnyel egészít ki. A lehetőségek azonban itt nem érnek véget: a fejlesztő Budapest-szerte összesen négy kiemelt projektben, közel 400 modern, értékálló és energiatakarékos lakása esetében kínál kedvezményeket, illetve rugalmas fizetési konstrukciót.

A budapesti kínálatban egyedülálló fejlesztés valósul meg a Woodland építésével, hiszen a koncepció szerves részét képezik a zöldfelületek, a sétányok és közösségi funkciók. Az első ütemben megalkotott közösségi tér játszósarokkal, biliárdasztallal és pókerhelyiséggel várja a lakókat, a most épülő szakaszban fitness-, wellness- és szaunafunkciókat alakítanak ki, a harmadik fázissal pedig kültéri úszómedence teszi majd teljessé szolgáltatásokat.

A Haller Park szomszédságában épülő Woodland palettáján megtalálhatóak a stúdiólakások, a két-, három- és négyszobás, kertkapcsolatos vagy erkélyes otthonok, a legfelső szintre pedig exkluzív, örökpanorámás penthouse-okat terveztek. A kiváló közlekedési kapcsolatok, a széles körű szolgáltatási környezet, valamint a Millennium irodafolyosó közelsége miatt ezek a lakások befektetésnek és saját otthonnak is tökéletes választást jelentenek.

A Woodland mellett az észak-pesti Duna-parton megvalósuló új városnegyed, a Marina City valamennyi ütemében a Cordia szintén további 5 százalék árkedvezménnyel duplázza meg az 5 százalékos, visszaigényelhető rozsdaövezeti áfa jelentette árelőnyt. A 3-as metróvonal szomszédságában megvalósuló, különleges életstílust kínáló városnegyedet úgy tervezték meg, hogy a szellősen elhelyezett, egyedi formavilágú lakóépületeket 90 ezer négyzetméteres, egybefüggő, mindenki által látogatható, autómentes zöldterület öleli körbe. A vízparti lakások többsége a Dunára és a budai hegyekre lesz panorámás, az észak-pesti Duna-parti sétányt pedig 1,2 kilométerrel hosszabbítják meg: ez a Római-part hosszának felel meg. A területen új óvoda és önkormányzati iroda épül, de a lakók kényelmét szolgálja majd a kül- és beltéri medencékkel, fitness- és wellness-központtal, coworking-térrel, közösségi konyhával, a gyermekek számára pedig beltéri játszósarokkal ellátott Klubház is.

Lényegében áfamentesek a Thermal Zugló ötödik, befejező ütemének lakásai is, hiszen az új szerződések esetén a Cordia átvállalja az általános forgalmi adó megfizetését. A lakópark kertjéből közvetlen kijárat nyílik a Rákos-patak megújult partjára, illetve a sétány és kerékpárút felé. A zöld környezet mellett a szomszédos sportpálya és a Paskál Gyógy- és Strandfürdő is hozzájárul a mindennapi kényelemhez, ráadásul a közeli Bosnyák téren épült fel a kerület új központja, számos üzlettel, szolgáltatással, irodákkal.

Visszatérve a belvárosközeli lokációkhoz, a Corvin Sétány folytatásaként épülő Corvin Campus esetében 10/90-es fizetési konstrukciót kínál a fejlesztő. Ennek lényege, hogy a szerződéskötéskor elég csak a vételár 10 százalékának megfelelő önerőt megfizetni, a fennmaradó 90 százalék pedig csak az átadás előtt válik esedékessé. A fővárosi lakásbérleti piac egyik legnépszerűbb helyszínén megvalósuló fejlesztés különlegessége, hogy az épületben több mint 200, emelt műszaki színvonalú, a megszokottnál nagyobb belmagasságú lakást alakítanak ki. Ezzel elsősorban a befektetési, kiadási céllal vásárlókat célozzák, hiszen az irodák, felsőoktatási intézmények, a Belváros és a metró közelsége mind előnyt jelentenek.