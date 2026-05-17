egyesült államokrepülőbalesetf-18
Nagyvilág

Egy idahói repülőbemutatón ütközött két F-18-as, összeakadva csapódtak a földbe

facebook
admin Spirk József
2026. 05. 17. 21:49
facebook

Két amerikai haditengerészeti repülőgép ütközött a levegőben az idahói Mountain Home légibázison tartott légibemutató során – írta a Timesnownews.com.

A lap szerint az incidens vasárnap a Gunfighter Skies légibemutató show-n történt, és a jelentések szerint két F-18-as vadászgép vett részt benne.

A közösségi oldalakon megjelent videók tanúsága szerint a gépek manőverezés közben összeakadtak, és lezuhantak. A képeken az látszik, hogy pilóták az ütközés után sikeresen katapultáltak, majd földet értek.

A Mountain Home légibázist a baleset után lezárták. A baleset légibemutató második napján történt.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Dróntámadás érte az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb atomerőművét, tűz ütött ki
Görkorizás Gázában, hantavírus, királyi bevonulás és David Attenborough a hét képein
„Előfordult jó párszor, hogy majd összecsináltam magam, de mész, mert menni kell” – P. Tamás négy éve szolgál önkéntesként az ukrán fronton
Ebolajárvány: nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO
Nem csak az esemény utáni tabletta segíthet, ha kiszakad az óvszer
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik