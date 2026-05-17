Egy idahói repülőbemutatón ütközött két F-18-as, összeakadva csapódtak a földbe

Két amerikai haditengerészeti repülőgép ütközött a levegőben az idahói Mountain Home légibázison tartott légibemutató során – írta a Timesnownews.com.

A lap szerint az incidens vasárnap a Gunfighter Skies légibemutató show-n történt, és a jelentések szerint két F-18-as vadászgép vett részt benne.

A közösségi oldalakon megjelent videók tanúsága szerint a gépek manőverezés közben összeakadtak, és lezuhantak. A képeken az látszik, hogy pilóták az ütközés után sikeresen katapultáltak, majd földet értek.

A Mountain Home légibázist a baleset után lezárták. A baleset légibemutató második napján történt.