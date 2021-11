Egy különleges front hoz egyre hidegebbet

Száguldoznak a frontok a fejünk felett, hatásukra pedig egyre hidegebb lesz, először Nyugat-Európába érkezik meg az első, komolyabban vehető hó, a jövő héten pedig már itthon, síkvidéken is számíthatunk havazásra. A háttérben az úgynevezett polárfront tevékenysége áll, amelyet Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa ciklongyárnak nevezett a 24.hu-nak.

A polárfront vagy más néven poláris örvény jellemzően az északi szélesség 30-60 foka között helyezkedik el (természetesen van megfelelője a déli féltekén is) az északi hideg és a déli meleg légtömegek határán

–mondja a szakember.

Folyamatosan változtatja a helyét, az energiakülönbségeknek engedve nyáron jellemzően északabbra, télen délebbre húzódnak. Jelenleg épp hazánk körzetében található ez a jelentős „határvonal”, és ennek persze gyakorlati következményei is vannak sűrűn érkező frontok formájában.

Fagyos éjszakák, hűvös nappalok

Az egyik, miként említettük hétfőn ért Magyarország térségébe, a következő 24-én várható, majd 27-28. környékén az újabb. Ezzel párhuzamosan egyre hűvösebb lesz, igazi, novemberi időjárás ígérkezik. Nyugat-Európában viszont átlag alatt alakul a hőmérséklet, és a Pireneusokban, az Appenninekben, valamint az Alpok nyugati vonulatain jelentősebb hótakaróval megérkezik a tél első hulláma.

Eközben itthon csapadék csak a déli megyékben valószínű, ott is csak pár milliméter, de hegyeinkben előfordulhat egy-egy hózápor. Az enyhén fagyos éjszakák után 6-8 fok körül alakulnak az országos napi maximumok, a szelesebb, borult délnyugati területeken lesz melegebb.

Északkeleten azonban, ahol felhők nem gátolják a felszín hőleadását, hajnalra -10 fok körüli értékeket is mérhetünk a hét közepén. A várhatóan szerdán, azaz november 24-én érkező újabb hidegfront a további lehűlés mellett már számottevő csapadékot is hoz magával. Ez jellemzően eső lesz, de a nyugati hegyekben havazás, havas, eső is kialakulhat.

Egyre nagyobb a havazás esélye

Az Agronaptár.hu hosszabb távú előrejelzése szerint a 28. környékén érkező hidegfront már néhány fokkal átlag alá hűti időjárásunkat. Éjjel mindenhol kisebb-nagyobb fagyokra számíthatunk, és napközben is mindössze 2-6 fokot mérhetünk.

Csapadék is érkezik, ami ekkor már – főleg az északi tájakon – síkvidéken is hó formájában hullhat.

A továbbiakban december 6. környékén látszik pár napos enyhülés, majd a jelenlegi állás szerint 10-11. táján ködös, szmogos, szürke időt okozó hidegpárna telepszik hazánkra. A karácsony, illetve a két ünnep közti napok is már az előrejelzési tartományban vannak, vagyis a modellek már érintik ezt az időszakot, de még rendkívül nagy a bizonytalanság.