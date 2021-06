Emberevő farkasok Magyarországon?

A farkas, a medve és a hiúz őshonos nagyragadozók Magyarországon, visszatelepülésük természetes folyamatok eredménye. Megjelenésük kihívásokat jelent, egyben számos konfliktus forrása lehet. Ezért elengedhetetlen a vadgazdálkodók és a természetvédelmi szakemberek együttműködése, valamint azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a haszonállattartók milyen módszerekkel előzhetik meg a nagyragadozók kártételét.

Hét elején a Sokszínű Vidék írt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének Telkibányán készült videójáról, ahol Győrffy Balázs helyszíni riportban számol be arról, milyen károkat okoznak a farkasok a helyi gazdálkodóknak. Birkák, borjak esnek áldozatul, sőt eltűnt egy 1,2 millió forint értékű tenyészbika is. A teljesen jogos panaszokon túl szóba kerül az is, hogy mivel az állomány nincs vadászati nyomás alatt, ezért

félő, hogy a későbbiekben emberre is támadhatnak majd.

A téma kapcsán a WWF Magyarország írásban reagált a 24.hu-nak, Dr. Patkó László vadbiológus, a WWF Magyarország Nagyragadozók programvezetője árnyalta a magyarországi „farkashelyzet”, illetve a békés együttélés megteremtésének lehetőségét, eszközeit.

Ritka, mint a szürke farkas?

A nagyragadozók állományai jellemzően Európa-szerte növekednek. Ez alól kivételt képez egy-egy csökkenő trendet mutató populáció, mint például a mára már kipusztultnak tekintett spanyolországi Sierra Morena farkasai. E nagy mozgáskörzettel rendelkező fajok könnyen hódítanak meg új élőhelyeket, ahol aztán a jelenlétük minden előnyével és hátrányával együtt meg is telepednek. A farkasok közvetett módon és zsákmányolásukkal is segíthetik a növényzet megújulását és a biológiai változatosság növekedését, de akár a vad-gépjármű ütközések számát is csökkenthetik.

Az erős balkáni, skandináv, kárpáti és ibériai populációkat leszámítva ma már olyan országok is büszkélkedhetnek farkasok jelenlétével, ahol a faj évtizedek óta kipusztultnak volt tekinthető. Hollandia határait a 2015-ös évben lépték át a farkasok, Dániában 2017 környékén formálódott az első falka, Belgiumban pedig 2018-ban jelent meg több mint 100 év után ez a faj.

A farkasok állományai természetes úton, visszatelepítés nélkül erősödtek meg Európában.

Ez nem mondható el minden országban a hiúzokról (pl. Rajna-vidék) vagy medvékről (pl. Pireneusok), amely fajok állományait néhány helyen mesterséges visszatelepítésekkel is erősítették. A farkasok természetes helykereső magatartást követően a falkából leválva keresik saját territóriumukat, valamint párjukat.

Az ember miatt, de nem ember által

A Slavc névre keresztelt egyed például Szlovéniából 2000 kilométert kóborolva érkezett meg az olasz Alpokba. A farkasok egy-egy év alatt 3000-7000 km-t megjárva kereshetnek fel új területeket vagy tarthatják a territóriumon belüli portyáikat. Elsődleges prédafajaik (például szarvasok, vaddisznó) állománya Európa-szerte növekszik.

A nagyragadozók erre állománynövekedéssel reagálnak, ahogy az már korábban a hiúz és farkas esetében is bizonyítást nyert. Ezekre a megfigyelésekre rakódik rá a vidék elnéptelenedése, valamint az extenzív állattartás visszaszorulása és az ezzel együtt járó spontán beerdősülés is.

„Amikor arról beszél valaki, hogy a farkasok állományai emberi segítség hatására növekednek, akkor igaza van. Csak nem arra kell gondolni, hogy az állatok direkt visszatelepítés következtében tértek vissza, hanem arra, hogy a vidéki lakosság városokba költözött, a nemzetközi védelem hatására a történelmi idők »irtási kampányai« elmaradtak, a csülkösvadfajok állományai viszont megerősödtek. Ennyi emberi segítség elég is Európa 16 000-17 000 farkasának: nincs szükség visszatelepítésre” – fogalmaz Patkó László.

Magyarországon a farkasok szaporodó állományokat alkotnak a Bükkben, az Aggteleki-karszton és a Zempléni-hegységben. Egy-egy területkereső példány feltűnt a Börzsönyben és a Cserhátban is. Állandó jelenlétükre és növekvő állományukra a jövőben is számítani lehet.

Félelmetes vagy veszélyes?

„A tiszteletet parancsoló nagyragadozók, mint amilyen a farkas is, egyesek szemében félelmetesek lehetnek. Ami azonban félelmetes, az nem feltétlenül veszélyes. A veszélyes dolgok valós kockázatot jelentenek, a félelmetesek pedig véltet.

Európában az elmúlt évtizedek átlagát tekintve évente egy súlyos farkastámadás történik.

Ezzel szemben a kutyák csak 2016-ban 45 embert martak halálra Európában. A kutyák sokkal inkább lehetnek veszélyesek, a farkasok inkább félelmetesek, az elemzéseket még sokáig lehetne folytatni. Az Egyesült Államokban évente közel 60 ezer ember sérül meg vad-gépjármű ütközésben és 7000 ember szorul kórházi kezelésre kígyómarás miatt, de mindössze átlagban 0,7 farkastámadás történik egy évben.

Ezen az a tény sem változtat, hogy a nagyragadozók kivételes esetben képesek az emberi élet kioltására. A természetjárók megnyugtatására tehát: továbbra is lehet a jogszabályok betartása mellett az Északi-középhegység területén túrázni és kempingezni. A nagyragadozók csak kivételes esetben támadnak emberre, és ezek a helyzetek minden esetben elkerülhetők.

„A farkas életveszélyességével kapcsolatos riogatás csak hátráltatja az együttműködést és eltereli a figyelmet a valós problémákról” – mondja Patkó. Bizonyos jótanácsok figyelembevételével az ember-vadvilág együttélést is konfliktusmentesebbé tehetjük, ezért is készült el a nagyragadozókkal való együttéléssel foglalkozó EuroLargeCarnivores LIFE projekt keretein belül egy négy részes infografika-sorozat a témában.

A báránynak sem árt?

Hazánkban a szürke farkas fokozottan védett állat: zavarása, befogása vagy elejtése kizárólag természetvédelmi okból vagy más hasonlóan fontos közérdekből engedélyezhető. Sajnos sem a farkas, sem pedig a haszonállatok nem tudnak a ragadozó kivételezett helyzetéről, így a gazdáknak keletkezhetnek kárai. A legjobb megoldás, ha az állattartó megpróbálja elkerülni a kár bekövetkeztét. Ezt úgy teheti meg, hogy felveszi a kapcsolatot az illetékes nemzeti park igazgatósággal, és közösen keresnek megoldási lehetőségeket.

Több ismert védekezési eszköz használható a védett és vadászható ragadozók kárainak megelőzésére. A nemzetközi szakirodalmi példák és állattartói tapasztalatok alapján a leggyakrabban használt eszközök a következők:

Öt soros (100-120 cm magas) villanypásztor vagy mobil villanypásztorháló használata.

Nagytestű őrkutyával (pl. kuvasszal) történő őrzés.

Zárt éjszakázóhely (hodály) kialakítása.

Aktív nappali és éjjeli őrzés (pl. gulyás, juhász, pásztor).

Zászlós rémzsinór (ún. fladry) és villanypásztor kombinációjának használata.

Ha a kármegelőzést követően mégis kár keletkezik, akkor figyelembe kell venni, hogy a hatályos jogszabályok értelmében fokozottan védett állat kártétele után az állam nem köteles kártalanítást fizetni. Jelenleg hazánkban nem áttekinthető a kármegelőzési eszközökhöz való hozzájutás folyamata, bár a nemzeti park igazgatóságok ahol lehet, szaktanácson kívül akár költséges eszközökkel is segítik a gazdák védekezését.

Támogatási rendszer

A kármegelőzésről szóló tájékoztatás még nem elegendő, mert az állattartóknak költségei keletkeznek a prevenciós módszerek (például kutyatartás, villanypásztor-kihelyezés és karbantartás) alkalmazása során. A kármegelőzést segítő munkaeszközök beszerzésének támogatásával a nagyragadozókkal történő együttélés javítható, ezen felül szükség lenne arra is, hogy a gazdálkodóknak – a kármegelőzési módszerek alkalmazása ellenére – keletkezett kárát lehetőség legyen megtéríteni.

Ilyen támogatási rendszer kialakításához járulhatnak hozzá a jelenleg hazánkban is újratervezés alatt álló közös agrárpolitika (KAP) eszközei. Magyarországon a nagyragadozók csupán az Északi-középhegység területén élnek, és jellemzően extenzív legeltetéses állattartókat érint a kártételük. A probléma tehát igen kis számú gazdálkodót érint, a KAP támogatási rendszerében a nagyragadozó-problémával érintett gazdák prevenciós beruházásainak ellentételezése elenyésző összeg lenne, az érintettek számára azonban egy ilyen támogatás óriási segítséget jelentene.

A vadbiológus kiemeli: „Számos olyan kérdés van a farkassal kapcsolatban, amelyeken együtt kell dolgozni különböző érdekcsoportokkal. A látszólag ellenérdekelt csoportok céljai pedig gyakran közösek. Az állattartók számára egy kármegelőzésre építő, átláthatóbb támogatási rendszert szükséges biztosítani, a vadászokat jobban be kell vonni e fajok nyomon követésébe, a kárfelmérést pedig képzett, független szakemberekkel kell elvégeztetni”.