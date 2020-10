Sorra gyilkolják a kardhalak a cápákat

Az elmúlt években több felnyársalt cápa teteme is felbukkant a Földközi-tenger partjain. Az esetek alátámasztják a halászok régi történeteit, melyek szerint a kardhalak időnként cápákkal küzdenek – írja a The New York Times.

2016 szeptemberében Valenciánál találtak meg egy kékcápát, Jaime Penadés-Suay és csapata pedig megállapította, hogy az állattal egy másik élőlény végzett.

A tetem koponyájában egy kardhal nyúlványának egy töredékét azonosították.

A cápaszakértő Penadés-Suay korábban nem látott hasonlót.

Azóta legalább hat hasonló esetet észleltek a Földközi-tenger partjainál. Legutóbb áprilisban, Líbiánál fedezték fel egy kifejlett, 4,5 méter hosszú rókacápa tetemét, ezen példány szívébe fúródott a karddarab.

A kutatók szerint ezek az első tudományos bizonyítékok arra, hogy a cápák és a kardhalak időnként valóban harcolnak egymással. Bár a történelem során halászok és tudósok is beszámoltak hasonlóról, a modern szakértők eddig kétkedve kezelték ezeket a forrásokat. Patrick Jambura, a Bécsi Egyetem munkatársa szerint ez az első bizonyíték arra, hogy a faj szándékosan fegyverként használja kardszerűen megnyúlt felső állkapcsát.

Jambura és kollégái a közelmúltban egy tanulmányban foglalták össze a hasonló eseteket. A szakértők szerint a kifejlett kardhalak nem pusztulnak el fegyverük sérülésében, igaz, a nyúlvány később nem regenerálódik. Elképzelhető, hogy a fiatalabb állatok azért ölik a cápákat, mert azok előszeretettel támadnak rájuk, míg az idősebbek riválisokat látnak a cápákban, esetleg területüket próbálják megvédeni.

A kutatók azt tervezik, hogy tovább tanulmányozzák a jelenséget. Mivel a faj húsa miatt igen népszerű, a vizsgálatában a halipari szereplők is segíthetnek.

Kiemelt kép: Rory Relatores / EyeEm / Getty Images