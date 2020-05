A WHO szerint ennek a 3 pontnak kell teljesülnie, hogy az országok feloldhassák a koronavírus miatti korlátozásokat

Magyarországon vidéken már megkezdődtek a kijárási korlátozást enyhítő intézkedések, Budapest azonban még mindig be van zárva. Eközben a koronavírus egyik európai epicentrumának tartott Olaszországban a hétvégén mehettek ki először korlátlanul a szabadba az emberek március eleje óta, de több országban is enyhíteni kezdtek a szigorításokon. A WHO azonban elővigyázatosságra int: nem minden esetben biztonságos az újranyitás – írja a Science Alert.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az alábbi három kérdés segíthet megfejteni, biztonságos-e a korlátozások enyhítése:

A járványt ellenőrzés alatt tartják? Az egészségügyi rendszer képes megbirkózni az esetleges újabb hullámban megfertőződő betegekkel? A kormány és az illetékes szervek képesek-e megfigyelni az új eseteket, kontaktkutatásokat tartani, és meghatározni, hol jelenik meg újra a fertőzés?

A WHO kiemeli, hogy ha a kijárási korlátozásokat feloldják, elkerülhetetlen, hogy újabb fertőződések jelentkezzenek, hiszen az emberek többet találkoznak majd egymással. Éppen ezért hívja fel a figyelmet a fokozatosságra és az elővigyázatosságra. A cél az, hogy az újranyitás után az országok ne térjenek vissza a tömeges megbetegedések szakaszába, hanem maradjanak a csoportos megbetegedéseknél, ahol még visszakövethetők a fertőzések.

A szervezet azt is megjegyezte, hogy amikor az üzletek és vendéglátóhelyek újranyitnak, fontos, hogy azt a szociális távolságtartás és a fertőzésveszély minimalizálása mellett tegyék.