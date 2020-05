Már föld alatti barlangokban is látni az emberi szennyezés következményeit

A szicíliai Monte Conca barlangrendszer Szicíliában található, források, medencék és barlangok hatalmas rendszere, mélyen a föld alatt, az emberiség által nagyjából érintetlenül. Legalább is eddig azt hihettük: a Dél-Floridai Egyetem kutatócsoportja most bebizonyította, hogy még az itt élő mikrobális közösségekre is hatással van a felszíni, ember okozta szennyezés – írja az EurekAlert.

A PLoS One tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a víz, ami keresztülfolyik a rendszeren, megváltozik bakteriális összetételében és ökológiai funkciójában is, ez pedig valószínűleg azért van így, mert

a felszínen találkozik mezőgazdasági és városi területekkel is, ami megváltoztatja a tulajdonságait.

A kutatók azt találták, hogy a száraz időszakban a mikrobális közösségben a kénoxidáló baktériumok voltak túlsúlyban, mivel képesek felhasználni az oxigént és a források hidrogén-szulfid-tartalmát is. A nagyobb esőzések után azonban ezeket a baktériumokat az emberi szennyeződésből származó mikrobák váltották fel, és ezek lettek túlsúlyban.

A kutatás célja az volt, hogy a szakértők megállapítsák: mennyiben változtatja meg a felszíni lefolyás a barlang vízrendszerének összetételét. A rövid válasz annyi, hogy nagyon, a jelenség hosszú távú következményeit azonban még nem igazán ismerjük.