A Somogy vármegyei közgyűlés visszavonta a Tisza hamisított adóterveit elítélő februári határozatát

Visszavonta a Tisza Pártnak tulajdonított gazdasági programot elutasító határozatát a Somogy vármegyei közgyűlés Kaposváron, pénteken tartott ülésén.

A többségében a Fidesz–KDNP képviselőiből álló testület egyhangúlag, három tag távollétében fogadta el a Somogyi Függetlenek Szövetsége (SFSZ) képviselőcsoportjának erre irányuló előterjesztését.

Steinmetz Ádám, Ormai István és Sütő László ebben felidézte: a közgyűlés február 13-án hozott határozatot arról, hogy elutasítja az Index hírportálon megjelent, Magyarország 2027–2035 konvergencia program című megszorító csomagban foglaltakat, egyúttal felkérte Biró Norbert (Fidesz–KDNP) közgyűlési elnököt, hogy a testület álláspontját küldje meg a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ).

Az elutasító határozat alapjául szolgáló állításokat a Tisza tagadta, álhírnek, hazugságnak tekintette – tették hozzá.

Az SFSZ képviselői felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyben indult peres eljárás következményeként az Index már olyan sajtó-helyreigazítást tett közzé, amelyben beismerték, hogy a dokumentum nem a Tisza gazdasági tervezete volt, így abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a párt hivatalos programjára nézvést.

Az SFSZ indoklása szerint, mivel a közgyűlés határozata „egy álhírre, hazugságra alapozott politikai állásfoglalás”, vissza kell vonni, rombolja ugyanis a Somogy Vármegyei Önkormányzat tekintélyét, a somogyi embereknek a vármegyei képviselőkbe vetett bizalmát, és a hatályban tartása „nem alapozza meg a korrekt együttműködést” az új kormánnyal.

A közgyűlés a határozati javaslat elfogadásával felkérte az elnököt, hogy a korábbi elutasító határozat visszavonásról és annak okairól az MJVSZ-t hivatalos levélben tájékoztassa.

A Tisza Pártnak tulajdonított gazdasági programmal összefüggésben Szita Károly (Fidesz–KDNP), az MJVSZ elnöke összefogásra szólított fel tavaly novemberben. Arra kérte a polgármestereket: közösen tegyenek meg mindent, hogy megvédjék a településeket a megszorítócsomagtól, javasolta, hogy kérjék ki a képviselő-testületek véleményét, „vigyék eléjük” a kérdést, és utasítsák el azt. (MTI)