Koronavírus: veszélyesek lehetnek a Kínából érkező csomagok?

A rendszeres kézmosás és a maszkok segítenek a védekezésben, és annak is utánajártunk, hogy a Kínából feladott csomagokon keresztül terjedhet-e az egyre több halálos áldozatot követelő betegség.

A Vuhan-koronavírus már Európában és Amerikában is jelen van, Kínában hatezer fertőzöttről tudni, de a szakértők ennél magasabbra becsülik a betegek számát. Eddig 132 halálos áldozatról tudni, és a szám gyors ütemben növekszik – a hét elején egyetlen nap alatt 25 ember vesztette életét a betegségben.

Németországban első alkalommal terjedt a vírus Kínán kívül emberről emberre, egy bajorországi férfit egy kínai kolléganője fertőzhetett meg. Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a Vuhan-koronavírus a 2003-as világjárványt és közel 800 ember halálát okozó SARS-nál is komolyabb problémát fog jelenteni.

A vírus valószínűleg Magyarországra is eljut majd, Dr. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusa ugyanakkor korábban azt mondta a 24.hu-nak, hogy a közös európai intézkedésekkel hamar megállíthatják a terjedési láncot. Tömeges megbetegedésektől tehát jelen állás szerint nem kell tartanunk, ennek ellenére nem árt tisztában lenni a lehetséges védekezési módokkal, hiszen hasznosságuk a jelenleg is zajló influenzaszezon során is megkérdőjelezhetetlenek.

A maszkok segíthetnek

A Vuhan-koronavírus a kínai Vuhan városának egyik állatpiacán vagy egy azzal kapcsolatban álló beszállítónál fejlődhetett ki. A kórokozó influenzára emlékeztető tüneteket, így szárazköhögést, lázat, torokfájást, orrfolyást és levertséget idéz elő, súlyosabb esetekben pedig tüdőgyulladásra emlékeztető tüneteket produkál.

A betegség cseppfertőzéssel, a fertőzött személlyel való közvetlen érintkezéssel, illetve a fertőzött felület, majd a száj vagy orr érintésével terjed – hasonlóan, mint az influenza.

Kemenesi Gábor a 24.hu-nak azt mondta, hogy a betegség ellen a legkönnyebben rendszeres kézfertőtlenítéssel, a fertőzöttgyanús személyek kerülésével, illetve az arcmaszkok használatával védekezhet az ember. Kínában a járvány miatt már most jelentősen megugrott az arcmaszkok értékesítése, és már Budapesten is megjelentek a maszkot viselő emberek. A szakértő szerint ez Európában furcsán hathat, és sokakban kellemetlen érzést, riadalmat kelthet, de a használat valóban csökkentheti a fertőzés kockázatát. A koronavírus elleni védekezésről az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyébként rendszeresen tájékoztatást ad ki oldalán.

Kemenesi Gábor úgy véli, a járványnak, illetve az az elleni védekezésnek egyébként komoly haszna van: eleve tart influenza szezon, így a fokozott odafigyelés akkor is nagyban hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez, ha a Vuhan-koronavírus nem is jelent valódi fenyegetést Magyarországon.

Fertőző lehet a kínai csomag?

A felületekkel kapcsolatos fertőzési mód miatt sokakban megfogalmazódott a kérdés, hogy a Magyarországon is egyre népszerűbb, Kínából rendelhető csomagok vajon képesek-e megbetegedést kiváltani. Kemenesi Gábor szerint az ilyen fertőzés példátlan lenne, a csomagok ugyanis általában napokig, hetekig utaznak az ázsiai országból Európába. Bár egyelőre nem tudni, hogy a Vuhan-koronavírus mennyi ideig is képes túlélni a fertőzött felületeken, legfeljebb órákról beszélhetünk.

Több olvasónk is jelezte, hogy az elmúlt napokban látványos forgalomcsökkenést tapasztaltak az egyébként népszerű kínai éttermekben. Kemenesi Gábor szerint a kínai csomagrendeléshez hasonlóan ebben az esetben is felesleges megbetegedéstől tartani.

A fő bajt egy ilyen járványnál nem is feltétlenül a fertőzések jelentik, hanem a pánik, ami hosszú távon is kihathat az ország életére, akár a gazdaságára is

– mondta a szakértő. Kemenesi Gábor hozzátette, a probléma hátterében az áll, hogy a járványügyi szervezetek sok esetben nem adnak ki időben átfogó tájékoztatót az új járványokról, pedig ezzel megelőzhető lenne a riadalom. “Mindez nem csupán Magyarországra igaz, más országokban is megfigyelhető hasonló” – nyilatkozta a 24.hu-nak.

Hazánkban már most érzékelhető, hogy a lakosság információéhsége, illetve a hivatalos tájékoztatás hiányosságai veszélyes helyzetet idéznek elő. Az elmúlt napokban megdöbbentő álhírek kezdtek el terjedni a világhálón, a Facebookon és egyéb felületeken pedig rengeteg emberhez jutnak el.

