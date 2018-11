Máris elküldte az első fotót a Marsról az InSight

A kép persze nem olyan, mint amihez hozzászokhattunk a Curiosity megszerkesztett és utómunkával megdolgozott fotói után, de nagyon gyors és ügyes helyzetjelentés a vörös bolygóról. A kutatóknak külön csemege, hogy nem látszanak rajta nagyobb kövek, ami kifejezetten jó jel arra nézve, hogy az InSight jó helyen szállt le, és valószínűleg stabil talajra érkezett.

A fekete foltok az InSight kamerájára ragadt kosz miatt vannak ott, ez hamarosan eltűnik majd onnan.

The first view of #Mars from @NASA‘s #InSight lander!

The small specks are thought to be grains of debris on the camera’s cover, which will be removed soon.

So far – not many signs of rocks, a great sign for the science experiments to come!#MarsLanding pic.twitter.com/NRPGnWMI45

— ESA Operations (@esaoperations) 2018. november 26.