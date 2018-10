Nobel-díjas így még nem égette le magát

Nagyon furcsa videó került elő az egyik idei fizikai Nobel-díjasról, Gérard Mourou-ról. A felvételen a kutató kollégájával és tanítványaival együtt táncol, hogy népszerűsítsen egy tudományos projektet.

Múlt héten kedden jelentették be az idei fizikai Nobel-díj nyerteseit. A győztesek közt 55 év után végre egy nő is akadt, ennek ellenére továbbra is úgy tűnik, hogy van hová fejlődnie a fizikusok közösségének. Legalábbis ízlés terén biztosan.

A 2013-ban feltöltött, Have you seen ELI című videóban a 2018-as Nobel-díjas Gérard Mourou kollégája és hallgatói körében tűnik fel – írja a The Guardian. Az ELI az Extreme Light Infrastructure rövidítése, a 850 millió eurós európai uniós projektet Mourou vezette.

A reggae-s hangulatú szám, illetve a klip célja az volt, hogy bemutassák a program céljait. Az ELI-t többek közt a nukleáris hulladékok hatékonyabb kezeléséhez, a világegyetem alaposabb feltérképezéséhez és a rákkutatáshoz akarták felhasználni.

A videó kevéssé tudományos központú: a felvétel elején Mourou Jean-Paul Chambaret-vel közösen tart órát, miközben az egyik hallgató zenélésbe kezd. A későbbiekben megtudhatjuk, hogy Mourou BMW-t vezet, illetve hogy miként táncol kollégájával és a hallgatókkal a laborban. Két tanuló még valami sztriptíz-szerűt is bemutat, míg a két fizikus macsóként pózol.

A jelenet bizarr, kínos és nem utolsó sorban szexista.

A Francia Tudományos Kutatások Központja (CNRS) szerint nincs közük a videóhoz. A CNRS szóvivője azt mondta, a felvételt a fizikus és csapata saját kezdeményezésre, önerőből hozta létre. A szóvivő hozzátette, a CNRS-nél sokan gondolják úgy, hogy ez helytelen módszer a tudomány népszerűsítésére.

Mourou utóbb azt nyilatkozta, hogy őszintén sajnálja, hogy ilyen üzenetet közvetített a videóval. Mint mondta, a készítéskor az volt a céljuk, hogy népszerűsítsék az ELI-t, és bebizonyítsák, hogy a tudományos világ nem mindig olyan szigorú, mint amilyennek sokszor tűnhet.

Fontos, hogy a tudományos közösség felismeri a szerepét és ezzel együtt a jelentőségét az egyes kutatóknak, nemtől függetlenül

– nyilatkozta Mourou hozzátéve, hogy nagyon büszke, hogy Donna Strickland idén Nobel-díjat kapott.

A kínos videó állítólag évek óta terjed a lézerfizikusok között. Christian Rödelhez, a németországi Helmholtz Intézet munkatársához egy memóriakártyán jutott el a felvétel.

Az első reakcióm az volt: ez mekkora egy idióta. Nagyon rossz fényt vet a szakmánkra

– mondta a kutató. Később azonban Rödel személyesen is találkozott Mourou-val, aki akkor pozitív benyomással volt rá.

Jess Wade, az Imperial College London szakértője szerint a négyperces videó jól szemlélteti, hogy mi a probléma a tudományos világgal: a professzorokat hősként tisztelik, az oktatók és hallgatók közt pedig furcsa, hatalomalapú és szexista kapcsolat alakul ki.

Kiemelt fotó: YouTube/Laser fan