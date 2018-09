Szexizmussal vádolják az Apple-t

Valószínűleg nem direkt van ez így, de kétségkívül igaz: az új, egyre nagyobb iPhone-ok lassan már tényleg el sem férnek egy női kézben, nemhogy az apró nadrágzsebekben, ezért pedig egyre többen fejezik ki felháborodásukat. Legutóbb például egy szociológiaprofesszor, Zeynep Tufekci fakadt ki Twitteren azért, mert a legújabb iPhone-ok akkorák, hogy már képtelenség őket nőként kényelmesen tartani.

“We want to reach as many customers as we can with this incredible technology,” Apple marketing chief Phil Schiller said, without irony, while Apple phased out the *only* phone I can hold without risking dropping. Stuck with Apple for security reasons. 🤬 https://t.co/jVOPiSjrDr

