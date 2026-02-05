snapchatmeztelenfotóhacker
Tech

Több száz nő Snapchatjét törte fel meztelen fotókért egy amerikai hacker

snapchat, hacker, meztelen, fotó
Silas Stein/picture alliance via Getty Images
A Snapchat alkalmazás logója.
admin Lányi Örs
2026. 02. 05. 11:45
snapchat, hacker, meztelen, fotó
Silas Stein/picture alliance via Getty Images
A Snapchat alkalmazás logója.

Közel 600 nő Snapchat hozzáférési kódjait szerezte meg adathalász technikával egy illinois-i férfi azzal a céllal, hogy feltörje a fiókjaikat és ellopja az ott tárolt meztelen fotóikat, írja a Reuters.

A 26 éves Kyle Svara bűnösnek vallotta magát a bostoni szövetségi bíróságon többek között számítógépes csalás és személyazonosság-lopás vádjában. A férfi az előzetes várakozások szerint 3 év börtönbüntetésre számíthat.

Az elítéltet a Northeastern Egyetem korábbi atlétikai edzője, Steve Waithe bérelte fel először, hogy feltörje diáksportolók és más nők fiókjait. Az akcióért 50 dollárt kapott a hacker.

Az ügyészek szerint a hacker 2020 májusa és 2021 februárja között manipulációs trükköket, többek között social engineering technikát és más eszközöket alkalmazott a nők bejelentkezési adatainak ellopására. Ezek részeként többek között a Snap ügyfélszolgálati munkatársának is kiadta magát.

Az ügyészek szerint Svara összesen 571 nőtől szerzett meg biztonsági kódokat, amelyek lehetővé tették számára, hogy hozzáférjen legalább 59 nő fiókjához, és letöltse meztelen vagy félig meztelen fotóikat. Az így megszerzett, explicit tartalmakat aztán a Redditen kínálta megvásárlásra, vagy cserére.

Kapcsolódó
Véletlenül elküldte a szexvideóját 200 diáknak, ezért függesztettek fel egy ohiói tanárnőt
Vagy mellényomott, vagy feltörték a mobilját, így a névjegyzékében lévő összes középiskolai tanulóhoz eljutott a felvétel, amelyen a barátjával látható intim helyzetben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bár András herceg tagadta, egy új Epstein-e-mail alapján valódi a 17 éves Virginia Giuffrével készült képe
Közös fotó készült Gáspár Győzőről, Gáspár Evelinről és Tóth Gabiról, még az Orbán-firka is előkerült
Medián: Magyar Pétert újra többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort
21 Kutatóközpont: Lázárnak még a fideszesek ötöde szerint is le kellene mondani
Gubík László: A magyar-szlovák kapcsolatoknak el kell bírniuk ennél keményebb fellépést is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik