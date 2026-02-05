Több száz nő Snapchatjét törte fel meztelen fotókért egy amerikai hacker

Közel 600 nő Snapchat hozzáférési kódjait szerezte meg adathalász technikával egy illinois-i férfi azzal a céllal, hogy feltörje a fiókjaikat és ellopja az ott tárolt meztelen fotóikat, írja a Reuters.

A 26 éves Kyle Svara bűnösnek vallotta magát a bostoni szövetségi bíróságon többek között számítógépes csalás és személyazonosság-lopás vádjában. A férfi az előzetes várakozások szerint 3 év börtönbüntetésre számíthat.

Az elítéltet a Northeastern Egyetem korábbi atlétikai edzője, Steve Waithe bérelte fel először, hogy feltörje diáksportolók és más nők fiókjait. Az akcióért 50 dollárt kapott a hacker.

Az ügyészek szerint a hacker 2020 májusa és 2021 februárja között manipulációs trükköket, többek között social engineering technikát és más eszközöket alkalmazott a nők bejelentkezési adatainak ellopására. Ezek részeként többek között a Snap ügyfélszolgálati munkatársának is kiadta magát.

Az ügyészek szerint Svara összesen 571 nőtől szerzett meg biztonsági kódokat, amelyek lehetővé tették számára, hogy hozzáférjen legalább 59 nő fiókjához, és letöltse meztelen vagy félig meztelen fotóikat. Az így megszerzett, explicit tartalmakat aztán a Redditen kínálta megvásárlásra, vagy cserére.