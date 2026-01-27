Új életre kelt a játék, ami megmentett minket a karantén idején

Idén márciusban lesz 6 éve, hogy az Animal Crossing: New Horizons megjelent Nintendo Switchre, és ezen időszak alatt nem kevesebb, mint 50 millió példány talált belőle gazdára. Ezzel a számmal nemcsak az előző generációs Switch egyik legnépszerűbb játéka lett (a Mario Kart 8 Deluxe mögött), de a legjobb eladásokkal büszkélkedő videójátékok listáján is a 13. helyig jutott. A sikerben hatalmas szerepe volt, hogy bár nem tervezett módon, de a lehető legjobb időszakban jelent meg: a koronavírus-járvány elharapódzásának első hónapjaiban, rengeteg embernek nyújtva békés szórakozást egy olyan időszakban, mikor az életünk kifordult a sarkaiból.

Egy másik élet

A hangsúly itt abszolút a békés szórakozáson van, hiszen miközben a valóságban el voltunk szeparálva egymástól, nem mehettünk ki és fogalmunk sem volt róla, mit hozhat a holnap, addig az Animal Crossing egy kiszámítható virtuális életet biztosított, ahol ráadásul arra is adott volt a lehetőség, hogy – a játékon belül – találkozzunk, közösen töltsük el az időt a programmal szintén rendelkező barátainkkal.

Ahogy a széria összes része, a New Horizons is egy úgynevezett „életszimulátor”, ami a valóságot nagy vonalakban leutánozva arról szól, hogy boldogulnunk kell egy virtuális világban.

Esetünkben egy szigeten, ahol kezdetben sátorban, hálózsákban alszunk, ugyanúgy, mint az apró földdarab többi, gép által irányított lakója. A cél, hogy az életterünket minél komfortosabbá és egyedibbé tegyük, miközben jó viszonyt ápolunk a szomszédainkkal. Ehhez nélkülözhetetlen a gyűjtögetés, a halászat, a természeti erőforrások kiaknázása, az így szerzett javak egy részének szerszámmá alakítása vagy éppen eladása. A pénznek (ami itt bell néven fut) hatalmas szerepe van, hiszen egyrészt a letelepedés lehetőségét, a házunkat, majd annak bővítését ki kell fizetni, illetve nem lehet mindent legyártani, az ilyen-olyan ruhákat, berendezési tárgyakat és egyebeket a legtöbb esetben az összegyűjtött pénzünkből kell megvásárolni.

A játékmenet tehát nagyban hasonlít a The Sims-sorozatra, azzal a különbséggel, hogy a környezet inkább bájos, mintsem realista, illetve minket (és a játékunkba becsatlakozó barátainkat) leszámítva nincsenek emberek, hanem kedves, állatokra emlékeztető antropomorf karakterekkel vagyunk kapcsolatban. Akikkel minden nap érdemes beszélgetni, ajándékokat adni nekik, ezzel mélyítve el a kapcsolatainkat.

Ez elsőre nem hangzik túl izgalmasan, de a New Horizons erre rácáfolva nagyon hamar be tudja szippantani az embert. A játék belső motivációs rendszere nagyszerűen van felépítve, folyamatosan kapunk újdonságokat, de közben mégsem tudunk túl gyorsan előre haladni. A szisztéma lényege, hogy minden nap visszatérjünk, csak pár percre, vagy akár órákra, apró lépésekben egyengetve a karakterünk életét, fejlesztgetve a szigetünket, csinosítgatva, bővítve a virtuális otthonunkat.

Mindezt tovább színesíti a korábban említett többszereplős rész, hogy más játékosok szigete meglátogatható, ahol nemcsak „garázdálkodhatunk”, de adott a lehetőség a közös játékra, illetve az utazásnak vannak kifejezetten gyakorlatias előnyei is. A saját „földünkön” termő gyümölcsöket például drágábban értékesíthetjük olyan helyeken, ahol ez hiánycikk – márpedig a pénzből itt sem lehet soha elég.

Mit tud a Nintendo Switch 2 verzió?

Persze jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért foglalkozom 2026-ban egy ilyen régi játékkal, de megvan az okom rá, hiszen január 15-én jelent meg a program feljavított változata a 2025-ben debütált Nintendo Switch 2 konzolra. Az új változat az online boltban 65 euróért vásárolható meg, a dobozos kiadás itthon nagyjából 24 ezer forint, ha viszont valakinek van újabb gépe, és fizikai vagy digitális formában rendelkezik a Nintendo Switch verzióval, az 5 euróért frissíthet az új verzióra.

Ez elsőre elég jó biznisznek tűnik, de a helyzet az, hogy a Nintendo azért nem ölt őrületes energiákat a játék feljavításába.

Technikai szempontból például az abszolút minimumot kapjuk. A képfrissítés maradt 30 fps, viszont kézikonzol módban már 1080p-re felskálázott a felbontás (720p helyett), míg dokkolóba helyezve, nagy(obb) képernyőn játszva 4K-ra ugrottunk (1080p helyett). Ennek hála a látvány szemmel láthatóan szebb és élesebb, mint az előző generációs konzolon, illetve a erősebb hardver biztosította teljesítménynövekedés abban is tetten érhető, hogy érezhetően rövidültek a töltési idők.

A Nintendo Switch 2 persze korábban nem látott funkciókkal is rendelkezik, és a rend kedvéért ezek is képviseltetik magukat a játékban, bár a valós hasznuk azért erősen megkérdőjelezhető. A Joy-Con ugye már egérként is használható az új gépen, és lehet is élni ezzel a lehetőséggel, de csupán a játék egyetlen eleménél, mikor a különböző épületekben tartózkodva nekilátunk azok berendezésének. Gyorsabb és egyszerűbb ettől ugyan nem lesz a folyamat, de legalább el lehet mondani, hogy kaptunk ilyen újdonságot. Hasonló szintű előrelépés a mikrofon használata is: a játék egy pontján vehetünk egy megafont, és ezt használva, ha elkiáltjuk az egyik szigetlakó nevét, akkor a szólított karakter megkeres minket, és nem nekünk kell utána rohangálni.

Fontos változás továbbá, hogy a Nintendo Switch 2 változatnál egyszerre már 12 ember tartózkodhat online egy szigeten a korábbi 8 fő helyett, lokálisan (mikor egy helyen tartózkodunk) pedig a korábbi 4 helyett már 8 ember bandázhat együtt. Élhetünk továbbá a GameChat/CameraPlay nyújtotta lehetőségekkel, tehát adott a hangalapú kommunikáció, illetve kamerát a gépre kötve a játék közbeni videótelefonálás is.

Minden, amit a Nintendo Switch 2-ről tudni érdemes A Nintendo legújabb konzoljáról, a Switch 2-ről már közöltünk részletes tesztet. Itt nemcsak azzal foglalkoztunk, hogy milyen használni és miben változott a gép az elődjéhez képest, hanem körbejártuk azt is, mivel lehet rajta játszani, egyáltalán, kinek lehet jó választás, valamint megnéztük, milyen további költségekkel kell számolni az amúgy 210 ezer forintért kínált eszköz megvásárlása után.

Tovább is van, mondjam még?

A fenti újdonságok csak a Nintendo Switch 2 konzolra vonatkoznak, ugyanakkor a Nintendo – nagyon helyesen – gondolt azokra is, akik még nem vettek új konzolt, de a régi gépükön még mindig szívesen játszanak a 2020-as változattal. Az új verzió megjelenésével egy időben érkezett egy komolyabb frissítés, ami olyan változásokat foglal magába, amelyek elérhetők a program mindkét verziójában. Ezek között találhatunk kényelmi javításokat, illetve olyan kiegészítéseket, amelyek arra ösztönözhetik a felhasználót, hogy hosszú idő után ismét elővegye a játékot.

Néhány újdonság a teljesség igénye nélkül:

Egyszerre akár 10 darab is gyártható ugyanabból a tárgyból.

A munkapadnál dolgozva már nemcsak a zsebben lévő tárgyakat lehet felhasználni, de azokat is, amelyek az otthoni tárolóban vannak.

A tárolókapacitás 9000 helyre bővült.

Akár LEGO tárgyakkal is berendezhető az otthonunk.

A Sonny Resetti nevű karakter nagyobb területeket képes feltakarítani, az ott lévő tárgyakat automatikusan a tárolóba helyezve.

A móló mellett egy új épület, egy szálloda létesíthető, aminek a szobái testre szabhatók, illetve további karakterek számára szolgálhatnak szállásul.

A Slumber Islands lehetőségnek hála kapunk három „játszóteret”, amelyeket kedvünkre dekorálhatunk (ha úgy tetszik, akkor tesztelhetünk), beállítható továbbá a napszak és az időjárás, sőt, még vendégek is fogadhatók.

Újoncok figyelem!

Az eddig leírtak az Animal Crossing-rajongóknak sok újdonsággal nem szolgálnak, a cikkem viszont elsősorban nem nekik szól, hanem azoknak, akiknek a Switch 2 az első Nintendo (kézi)konzolja, és még ismerkednek a lehetőségekkel. Nekik az Animal Crossing: New Horizons képében egy olyan játékhoz lehet szerencséjük, ami az eddigi legtartalmasabb és legtöbb lehetőséget tartalmazó verzió.

Ennek okán mindenképpen érdemes a figyelemre, főleg akkor, ha egy olyan programra vágyik az ember, amiben nincsenek kemény főellenfelek, harcok, versenyek és egyéb kihívások, csak a békés mindennapok, a folyamatos előrelépés lehetőségével.