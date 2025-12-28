Idén ezek a szuper játékok rabolták el a legtöbb szabadidőnket

Az év utolsó hónapjában egymást követik „az idei év legjobbjai” listák, az elmúlt 12 hónapból összeválogatott filmekkel, sorozatokkal, könyvekkel, zenei albumokkal (és még sorolhatnánk), amelyek ilyen-olyan oknál fogva kiemelkedőnek számítanak az adott időszakból. Egy ilyen összegzés lehetőséget ad arra, hogy számba vegyük a mögöttünk álló évet, mi pedig a videójátékok 2025-ös évére tekintettünk vissza. Sajnos minden egyes megjelenést nem tudtunk kipróbálni az idei évből, így nem is vállalkoznánk arra, hogy kikiáltsuk a legjobbakat, helyette azt az öt címet gyűjtöttük egy csokorba, amelyekkel a legszívesebben töltöttünk az időnket az elmúlt egy év során.

A cikk tartalmából A folytatásból kiderül, hogy melyik, 21 év után feltámasztott klasszikus szögezett minket újra a képernyő elé;

az idei AAA-kategóriás folytatások közül melyik szárnyalta túl minden szempontból az elődjét;

pontosan melyik játékról mondtuk meg már a megjelenésekor, hogy az idei év egyik legjobbja;

melyik 2025-ös megjelenés biztosít olyan realizmust, amelyre semmilyen más játék nem képes;

illetve mi szükséges ahhoz, hogy még az elkoptatott szuperhősös műfaj is frissnek tűnjön. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek