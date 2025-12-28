2025best ofclair obscur expedition 33dispatch
Idén ezek a szuper játékok rabolták el a legtöbb szabadidőnket

admin Birkás Péter
2025. 12. 28. 19:04
Egy feltámasztott klasszikus, az elődjét minden szempontból leköröző folytatás, az elmúlt tizenkét hónap legkellemesebb meglepetése, egy felfoghatatlanul részletes szerepjáték és a szuperhősös műfaj átértelmezése. Így jellemeznénk azt az öt videójátékot, amelyek a legtöbb szabadidőnket emésztették fel 2025-ben, nem egyszer az alvással töltött órák rovására.

Az év utolsó hónapjában egymást követik „az idei év legjobbjai” listák, az elmúlt 12 hónapból összeválogatott filmekkel, sorozatokkal, könyvekkel, zenei albumokkal (és még sorolhatnánk), amelyek ilyen-olyan oknál fogva kiemelkedőnek számítanak az adott időszakból. Egy ilyen összegzés lehetőséget ad arra, hogy számba vegyük a mögöttünk álló évet, mi pedig a videójátékok 2025-ös évére tekintettünk vissza. Sajnos minden egyes megjelenést nem tudtunk kipróbálni az idei évből, így nem is vállalkoznánk arra, hogy kikiáltsuk a legjobbakat, helyette azt az öt címet gyűjtöttük egy csokorba, amelyekkel a legszívesebben töltöttünk az időnket az elmúlt egy év során.

A folytatásból kiderül, hogy

  • melyik, 21 év után feltámasztott klasszikus szögezett minket újra a képernyő elé;
  • az idei AAA-kategóriás folytatások közül melyik szárnyalta túl minden szempontból az elődjét;
  • pontosan melyik játékról mondtuk meg már a megjelenésekor, hogy az idei év egyik legjobbja;
  • melyik 2025-ös megjelenés biztosít olyan realizmust, amelyre semmilyen más játék nem képes;
  • illetve mi szükséges ahhoz, hogy még az elkoptatott szuperhősös műfaj is frissnek tűnjön.
