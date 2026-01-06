Javában zajlik a világ legnagyobb kütyüexpója, a Las Vegas-i CES, ahol idén is számos újításra lehet számítani a technológiai cégektől. Ezek között van idén érdekes módon a LEGO is, amely egy meglepő kütyüvel rukkolt elő: az okoskockával, vagyis a Smart Brick-kel, írja a TechCrunch.

Ez egy olyan, 2×4-es méretű kocka, amelynek teteje átlátszó, bizonyos szettekre ráapplikálva pedig villog és hangot ad.

Ennek működéséhez okoscímkéket használnak, amelyek 2×2-es lapok, egyedi digitális azonosítókkal, amelyek megmondják az intelligens kockáknak és a minifiguráknak, hogyan kell „cselekedniük”. Érdekesség, hogy az elem térbeli érzékeléssel is bír, így a bemutató szerint, ha egy autóra teszik rá, motorduruzsolás vagy épp fékezés, kanyarodás hallatszik, attól függően, hogy tartjuk a szettet. Az intelligens figurákhoz közel az érzékelővel ellátott elem beszédhangot is képes kiadni.

Az okoskockákat egy szabadalmaztatott ASIC chip hajtja, amely kisebb, mint egyetlen LEGO-kocka. A chip közeli mágneses pozicionálást használ a körülötte lévő címkék felismeréséhez, valamint egy miniatűr hangszórót, gyorsulásmérőt és LED-eket. A LEGO jelezte, hogy kifejlesztett egy BrickNet nevű Bluetooth-alapú protokollt is, amely lehetővé teszi több okostégla egymás felismerését és együttes működését. A cég azt állítja, hogy a BrickNetet fokozott titkosítás és adatvédelmi ellenőrzések védik.

A dán cég első két Smart Play készlete Star Wars-témájú lesz, és március 1-jén jelennek majd meg.