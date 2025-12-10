androidgooglehívássürgős
Elképesztően hasznos újítás jöhet az androidos mobilokra

2025. 12. 10. 13:39

A Google minden alkalmazását rendszeresen fejleszti, de a mobilhívásoknál használt tárcsázó esetében régóta nem látni érdemi újítást. Most azonban kiderült, hogy hamarosan egy olyan új funkció érkezik az androidos mobilokra, amellyel jelezni lehet a hívott fél számára, hogy sürgős ügyben keressük – írja a Verge.

A fontos hívások nyomatékosítására lesz egy dedikált gomb a tárcsázófelületen, amelyet lenyomva egy piros sziréna és egy „Sürgős!” felirat jelenik majd meg a hívott félnél, valahogy így:

Természetesen a Google figyelt arra, hogy ne tudják így zaklatni az embert a pártközpontok, a telefonos csalók és a közvélemény-kutató cégek, így csakis akkor lesz elérhető a funkció, ha a hívó fél egyébként is szerepel a kontaktjaink között.

A lap szerint az egyelőre tesztelés alatt álló újdonság csak akkor működik, ha mindkét fél mobilján a Google tárcsázója van beállítva alapértelmezettnek, és az is követelmény, hogy mindkét mobil csatlakozzon az internethez wifin vagy mobilinterneten keresztül.

