Bombaként tört ki egy 12 ezer éve szunnyadó vulkán

Legalább 12 ezer évnyi szunnyadás után tört ki egy vulkán Etiópia északi részén november 23-án. Az erupció hatalmas, hamuból és füstből álló felhővel borította be a Vörös-tenger és környékét, amely műholdfelvételeken is látszik – írja a Live Science.

A Hayli Gubbi nevű tűzhányó az utolsó jégkorszak óta biztosan nem tört ki, de lehet hogy ennél is régebb óta szunnyad. A szakértők ennyi idő elteltével már kihaltnak minősítik, ezért a mostani aktivitás még őket is meglepte.

A Hayli Gubbiból előtörő hamufelhő mintegy 13 700 méteres magasságig szökött fel, majd északkeleti irányba kezdett haladni, így elérte Jement, Ománt, Indiát és Kínát is.

A helyi hatóságok jelentése szerint halálos áldozatai nem voltak a kitörésnek, ám rengeteg falut teljesen beborított a vulkáni hamu, ami sok haszonállat élelmezését veszélybe sodorta. Egy etióp lakos arról számolt be, a kitörés olyan volt, mint egy hirtelen bombarobbanás.

Lapunk rendszeresen számol be vulkáni aktivitásokról, illetve azokkal kapcsolatos kutatások eredményeiről, korábbi cikkeink a témában alább olvashatók: