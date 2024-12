Előre megérzik a vulkánkitöréseket a kecskék

Szakértők egy csoportja azt próbálja meg felmérni, hogy a kutyák, kecskék és más háziállatok képesek-e előre jelezni a vulkánkitöréseket, földrengéseket és egyéb természeti katasztrófákat – írja a The Independent. A programba több ezer állatot vonnak be, a kutatók emlősökre, madarakra és rovarokra szerelt apró jeladók segítségével egy műholdról figyelik majd a mozgásukat.

Az adatokból a csapat a betegségek fajok és fajták közötti terjedését, az éghajlati változás hatásait, valamint a migrációs mintákat is fel akarja mérni. Az információk segíthetnek többek között az afrikai sertéspestis, illetve a halálfejes lepkék elképesztő, 3200 kilométeres vándorlásának megértéséhez.

Egy korábbi, a szicíliai Etna lejtőin végzett vizsgálat során a szenzorok azt mutatták, hogy a kecskék idegesek lettek egy kitörés előtt, és nem voltak hajlandóak magasabb legelőkre menni.

Martin Wikelski, a Max Planck Állati Viselkedési Intézet munkatársa és a projekt vezetője szerint a példányok előre tudták, hogy mi következik, de hogy miért, az egyelőre nem tisztázott.

„Végső soron azt reméljük, hogy egy körülbelül hat műholdból álló flottát indíthatunk, és létrehozhatunk egy globális megfigyelőhálózatot, amely nemcsak a vadon élő állatok mozgásáról és az állatok egészségi állapotáról nyújt majd részleteket világszerte, hanem azt is fel fogja tárni, hogy miként reagálnak az élőlények az olyan természeti jelenségekre, mint a földrengések” – tette hozzá.

Továbbra is tisztázatlan, hogy az állatok miért viselkednek így. Wikelski szerint lehetséges, hogy a tektonikus lemezek ionfelszabadító mozgása okozza a reakciójukat.

Az International Cooperation for Animal Research Using Space (Icarus) nevű projekt egyébként már évekkel ezelőtt elindult volna, de az ukrajnai invázió miatt le kellett állítani az együttműködést a Nemzetközi Űrállomáson lévő orosz szakemberekkel. A csapat most egy új, kisméretű műholdat épített, amelyet jövőre terveznek elindítani.