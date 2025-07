Sorozatos vulkánkitörések kora várhat az emberiségre

Sorozatos vulkánkitöréseket idézhet elő a gleccserek és jégsapkák olvadása egy frissen megjelent tanulmány szerint. A jég eltűnése ugyanis csökkenti a földalatti magmakamrákra nehezedő nyomást, ennek következtében pedig a kitörések valószínűbbé válnak.

A kontinensek közül az Antarktisz a legérintettebb, ahol legalább 100 vulkánt fed olyan jégtakaró, amely az elkövetkező évtizedek és századok során minden bizonnyal elolvad.

Ahogy a gleccserek visszahúzódnak, a tűzhányók egyre gyakrabban és egyre nagyobb robbanással törnek ki

– mondta Pablo Moreno-Yaeger, a kutatás vezetője.

Bár az Antarktisz távol esik a világ lakott részeitől, ez nem jelenti azt, hogy az ott jelentkező vulkáni aktivitás ne lenne hatással az emberekre. A vulkánkitörések ugyanis jelentős mennyiségű üvegházhatású gázt juttatnak a légkörbe – például szén-dioxidot és metánt –, amelyek aztán fokozzák a klímaválságot. Így egy ördögi kör alakulhat ki, amelyben a melegedés egyre több vulkánkitörést az kitörések pedig még nagyobb melegedést okoz – foglalja össze a The Guardian.

Ez a jelenség Izlandon már most is megfigyelhető, az elkövetkező évtizedekben pedig az Antarktisz mellett Észak-Amerika bizonyos részein, Új-Zélandon és Oroszország területén is hasonlóra lehet számítani.

