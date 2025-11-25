Megérkezett a világűrben rekedt legénység számára küldött űrhajó

Biztosítottá vált azon három kínai űrhajós hazajuttatása, akik napokig visszatérő kapszula nélkül tartózkodtak a Tienkung űrállomáson – írja a Space.com. A Csangcseng 2F/G hordozórakétán magyar idő szerint november 24-én reggel indult el a Sencsou–22 űrhajó.

A Sencsou–20 legénységének tagjai az eredeti tervek szerint november 5-én hagyták volna el az állomást, ám űrszemét csapódott a kapszulájukba, annak egyik ablaka pedig megrepedt, a szakértők pedig arra jutottak, hogy nem biztonságos. Hazaindulásukat kilenc nappal elhalasztották, és végül az őket váltó Sencsou–21 csapatának űrhajójával érkeztek meg.

Ez azt jelentette, hogy utóbbi legénység napokig úgy élt a Tienkungon, hogy arra nem csatlakozott vészhelyzet esetén használható kapszula.

Ilyen még a Starliner és a Nemzetközi Űrállomás hírhedt esete során sem fordult elő.

A Sencsou-missziókban általában 3–3 űrhajós vesz részt, a Sencsou–22 viszont üresen kelt útra. Az űrhajó néhány órával a start után sikeresen dokkolt.

A csapat összesen tíz napot töltött el úgy a Tienkungon, hogy komolyabb probléma esetén nem feltétlenül tudta volna elhagyni az űrállomást. Független szakértők szerint ez rámutat a kínai űrprogram egyik gyenge pontjára.

A Sencsou–21 küldetését hat hónaposra tervezik, tehát a Sencsou–22 csak jövőre indul haza. A legénységet a Sencsou–23 váltja majd, ez áprilisban kelhet útra, ám a dokkolás előtt a Sencsou–20 kapszuláját még le kell választani. A sérült hajó egy ideig pályán marad majd, további kísérletek céljából.