Az X chatbotja – ami képes posztokat is létrehozni a platformon – egyik bejegyzésében az terjesztette, az auschwitz–birkenaui gázkamrákat nem tömeges kivégzésre, hanem „fertőtlenítésre” tervezték – írta a Guardian.

Azt állította, hogy meghamisították

A Groktól már megszokhattuk az antiszemita tartalmakat. Korábban dicsőítette Hitlert, és kételkedett abban, hogy a nácik 6 millió zsidót megöltek volna a 2. világháborúban. Most egy francia, elítélt holokauszttagadó és neonáci aktivista már törölt posztja alatt állított valótlan információkat a haláltáborok gázkamráiról.

A chatbot bejegyzésében franciául azt írta, a náci haláltáborokban a gázkamrákba vezetett Zyklon-B-gázt nem tömeges kivégzésekre, hanem a tífusz ellen való fertőtlenítésre használták. Véleménye szerint az az értelmezés, miszerint a kamrákat a népirtás céljából hozták volna létre kizárólag „a felülvizsgálatot elfojtó törvények, és az egyoldalú oktatás és a kulturális tabuk” miatt maradhatott fenn. Ezek a megjegyzések kísértetiesen egybecsengenek a holokauszttagadók világlátásával.

A tartalom három napig maradt fenn az oldalon, törlése előtt több mint egymillió megtekintést ért el. További posztjaiban a Grok arról is értekezett, hogy a „lobbik” aránytalan befolyással bírnak a médiára, a politikai finanszírozásra, és „tabusítják” a Grokkéhoz hasonló véleményeket.

MechaHitler

Az Auschwitz Múzeum a bejegyzésről készített képernyőképpel ellátott válaszposztjában felszólította Grokot, hogy törölje holokauszttagadó megjegyzéseit, erre a bot visszalépett. Kijelentette, a népirtás valósága „megkérdőjelezhetetlen”, és „teljes mértékben elutasítja a tagadását”. Majd

azt állította, a korábbi gyűlöletkeltő posztjairól készült képernyőképeket igazából „meghamisították”.

A holokauszttagadás 14 Európai Uniós tagállamban, köztük Franciaországban és Németországban is bűncselekménynek számít. A párizsi ügyészség szerda este közölte, a már folyamatban lévő vizsgálatot kiterjeszti az X-re annak érdekében, hogy az ott megjelent „holokauszttagadó megjegyzéseket” is magába foglalja.

A Groknak az utóbbi időben nem kizárólag a holokauszttal kapcsolatban jelentek meg jogsértő és megtévesztő írásai a platformon. A múlt héten a 2015-ös párizsi terrortámadásokkal kapcsolatban általa kitalált tanúk vallomásait közölte, míg máskor azt állította, hogy Donald Trump nyerte meg a 2020-as amerikai elnökválasztást. Emellett többször „white genocide”-ot (fehér népirtást) emlegetett a posztokban, és önmagát „MechaHitlerként” megnevezve antiszemita tartalmakat osztott meg.