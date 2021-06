Amerikában újra tesztelik a nácik által is használt gázkamrás kivégzést

Az Egyesült Államok néhány államában még ma is végeznek ki embereket, és míg a leggyakoribb módszer erre a méreginjekciós megoldás, néhol mást is alkalmaznak – Arizonában például azt a gázt tesztelik, amit a nácik is alkalmaztak a második világháború alatt a koncentrációs táborokban. Az IFL Science beszámolója szerint az államban újra tesztelik a Zyklon–B-t, ami egyébként rovarölőszer, de a zsidó foglyokat is ezzel gyilkolták a táborokban.

A Zyklon–B rovarölő készítmény légmentesen leforrasztott dobozban tárolt szilárd hordozóanyagban elnyeletett hidrogén-cianidot tartalmaz. Ez a doboz felnyitása után 26–28 ℃ hőmérsékleten gáz formájában szabadul fel, amely a hideg- és melegvérű állatok, illetve az ember sejtlégzését károsítva halálos mérgezést okoz.

Az IFL Science a The Guardianre hivatkozik, ami szerint nyilvános dokumentumok bizonyítják: az arizonai kormányhivatal 2000 dollár értékben vásárolt hidrogén-cianid elkészítéséhez használható alapanyagokat, és elrendelte az ASPC-Florence-ben található gázkamrák felújítását. Tavaly augusztusban egy sor tesztet hajtottak végre bennük, hogy ellenőrizzék, használhatók-e még. A dokumentumok szerint a gázkamra kálium-cianid és kénsav keverékét használja, ebből lesz hidrogén-cianid, ami finoman szólva sem gyors módja a halálnak. Arizonában 1999-ig használták kivégzéseknél, az utolsó feljegyzett esetnél Walter LaGrand 18 perces haláltusát vívott.

Az államban a méreginjekciókba vetett bizalom azért ingott meg, mert Joseph Wood elítéltnek 2014-ben az ajánlott adag tizenötszörösét kellett beadni ahhoz, hogy meghaljon – így két órán keresztül tartott a kivégzés. Az arizonai hatóságok ezután kezdtek más megoldásokat keresni.

Az arizonai halálsoron jelenleg 115 rab várakozik. A méreginjekcióhoz használt szerekből állandó a hiány, ezért a várakozási idő lényegesen meghosszabbodott.