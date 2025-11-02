elon muskgrokgrokipediawikipedia
Átírja a valóságot Elon Musk „új Wikipédiája”

Samuel Boivin / NurPhoto via Getty Images
admin Stéger Dávid
2025. 11. 02. 18:02
Samuel Boivin / NurPhoto via Getty Images
Megérkezett Elon Musk legújabb dobása, a Grokipedia, amellyel felvenné a versenyt a szerinte túlságosan is woke Wikipédiával. A milliárdos azt ígéri, a weboldal lesz a következő lépés az univerzum megértése felé, egyelőre azonban csak hiányos és súlyos ferdítéseket tartalmazó cikkekkel tud szolgálni.

Október 27-én indult el Elon Musk mesterséges intelligencia generálta enciklopédiája, amellyel a Wikipédiának kíván konkurenciát állítani. A milliárdos meglátása szerint erre azért van szükség, mert az említett weboldal túlságosan woke, és nem tartalmaz elegendő „jobb oldali tényt” a világról. Így hát létrehozta a Grokipediát, amelyről azt állítja, hatalmas előrelépés lesz a Wikipédiához képest. A weboldal használata után az első tapasztalatok azonban ezzel ellentétes képet mutatnak.

Mi az a Grokipedia?

A Grokipedia főoldalára látogatva csupán a weboldal neve és egy keresősáv fogad minket, ám, ha ebbe begépeljük egy ismert ember, helyszín vagy esemény nevét, akkor a Wikipédia cikkeihez rendkívül hasonló lapra jutunk. Egy kevésbé szembetűnő, ám annál fontosabb különbség azonban van: a Grokipedia aloldalait nem emberek, hanem egy mesterséges intelligencia szerkeszti.

Ráadásul nem is akármilyen MI-szoftver, hanem a Musk cége, az xAI által fejlesztett Grok, amely a múltban többször is nagy port kavart antiszemita megnyilvánulásaival, illetve azzal, hogy elhallgatta a Donald Trump és Elon Musk számára kellemetlen tényeket. A modell tehát nem feltétlenül tűnik a legjobb választásnak egy objektív, elfogulatlan tudástár megalkotására.

Azt látszólag maga az xAI is elismeri, hogy a Grok nem tévedhetetlen, így a Grokipedia lehetőséget ad felhasználóknak jelezni, ha úgy látják, hibás vagy elavult állítás került egy cikkbe. Ezt az érintett szövegrész kijelölésével, majd az így feltűnő menüsorban Suggest Edit, azaz módosítási javaslat lehetőségre kattintva tehetik meg, az azonban egyelőre kérdéses, hogy ezeket a jelzéseket mennyire veszi figyelembe a mesterséges intelligencia.

Samuel Boivin / NurPhoto via Getty Images A Grokipedia főoldala.

Musk azt ígéri, a Grokipedia felülmúlja majd a Wikipédiát, erre azonban a jelek szerint még sokat kell várni. Az oldalon cikkünk készültekor mindössze 885 279 allap szerepelt, amelyek közül mindegyik angol nyelvű. Ez a mennyiség eltörpül a Wikipédia kínálatához képest, amely csak angol nyelven több mint 7 millió, világszerte pedig mintegy 65 millió cikket foglal magában. Persze a mesterséges intelligencia az embereknél jóval gyorsabban dolgozik, így a Grokipedia akár napok alatt is cikkek ezreivel bővülhet, ám az új enciklopédia legnagyobb problémája nem is a darabszám, sokkal inkább a tartalom minősége és hitelessége.

Megbízható-e a Grokipedia?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

