Elon Musk régóta panaszkodik már arra, hogy a Wikipédia túlságosan elfogulttá vált: többször is woke-nek nevezte az internetes tudástárat, és egy olyan alternatív enciklopédiát szeretne, amely több jobboldali „tényt” vonultat fel a nagyvilágból. Most pedig úgy tűnik, el is szánta magát a rivális platform létrehozására: az X-en bejelentette, már dolgoznak a Grokipédián – írja az Engadget.

A rivális oldalt a világ leggazdagabb emberének mesterséges intelligencia cége, az xAI gründolja. Musk már látatlanban azt állítja, hogy a platform hatalmas előrelépés lesz a Wikipédiához képes, ennek létrehozása pedig

egy szükséges lépés az xAI célja, az univerzum megértése felé.

A milliárdos 2023-ban indította el mesterséges intelligenciával foglalkozó xAI cégét, amelynek csúcsterméke az X-platform MI-megoldása, a Grok. Ezzel azonban az elmúlt időszakban több probléma is adódott. Csak hogy néhányat említsünk: Hitlert dicsérte, a zsidókat szidta, emellett pedig szexuális tartalmú képeket is enged néha generálni, noha a terhes Donald Trumpnál már meghúzza a határt.

A milliárdos és az xAI eddig nem árult el egyelőre semmit a Grokipedia működéséről, így azt sem, hogy vajon teljes egészében mesterséges intelligencia által generált tartalom lesz-e elérhető az oldalon.