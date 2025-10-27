Az ősz legizgalmasabb üstökösét örökítette meg egy magyar fotós

Magyar asztrofotós örökítette meg az idei ősz két látványos üstökösét is, amelyek megfelelően sötét környezetben szabad szemmel is megfigyelhetők lehetnek. Majzik Lionel Facebook-oldalán több fényképet és animációt is közzétett ezekről az égi vándorokról.

A fényképésznek a C/2025 A6 (Lemmon) jelű égitestet 2025. október 2-án az iTelescope-hálózat T26-os távvezérlésű távcsövével sikerült lencsevégre kapnia. Ezt az idei ősz legizgalmasab üstökösének nevezte, hiszen rendkívül dinamikus csóvával rendelkezik, amely többször is produkált már csóvaleszakadásokat. Az asztrofotós elmondása szerint az üstökös ioncsóvája megfigyelése alatt is percről percre változott, így a kép elkészítése nagy kihívást jelentett.

Végül azonban sikeresen vette az akadályt, így megszületett az alább látható fotó:

A C/2025 A6 (Lemmon)-üstököst 2025. január 3-án azonosította a Mount Lemmon Survey égboltfelmérő program segítségével David C. Fols, akkor még egy halvány kisbolygóként. A későbbi megfigyelések során vált nyilvánvalóvá, hogy valójában üstökösről van szó, amikor halvány kóma jelent meg körülötte. A pályaszámítások hamar kiderítették, hogy egy hosszú periódusú üstökössel van dolgunk. Keringési ideje megközelítőleg 1350 év, amely a 2025. november 8-án bekövetkező napközelség után várhatóan valamelyest csökken.

A korábbi várakozásokkal ellentétben az elmúlt hetekben fényessége meredeken emelkedett, és mára elérte a 4 magnitúdó körüli értéket. Ez sötét, fényszennyezéstől mentes égbolt alatt akár szabad szemmel is láthatóvá teszi, de igazán lenyűgöző látványt binokulárral nyújt.

A C/2025 A6 (Lemmon) az este korai szakaszában, a nyugati horizont közelében megfigyelhető. Maximális fényességét október 28-a körül érheti el, majd a következő hetekben meredeken dél felé veszi az irányt. Folyamatosan halványodva és egyre alacsonyabban látszik, végül a hónap végére már kizárólag déli objektummá válik.

Majzik Lionel emellett a C/2025 R2 (SWAN)-üstököst is megörökítette, amely fényessége még az előbbi égitestét is felülmúlta. Ezt a kométát 2025. szeptember 11-én észlelte Vlagyimir Bezuglij ukrán amatőrcsillagász a SOHO napkutató űrszonda SWAN elnevezésű kamerájával készült, a nyilvánosan hozzáférhető képek átvizsgálásakor. Az égitest nemrégiben a Sas-köd mellett volt látható, erről készítette az alábbi animációt a magyar fotós: