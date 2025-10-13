Két fekete lyuk kozmikus táncát fotózták le

Két fekete lyuk találkozása az univerzum egyik legtöbb energiával járó eseménye. Ilyenkor az extrém gravitációs erő hatására elkezdenek közeledni egymáshoz, egyfajta csillagközi táncot indítva el, melynek hatására egyre közelebb kerülnek egymáshoz, míg az egyik be nem szívja a másikat, és egyesülnek. És hogy miért fontos ez? Nos, egy kutatócsoport közölte, hogy elsőként sikerült lefényképezniük két fekete lyukat, amelyek egymás körül keringenek, körülbelül 5 milliárd fényévnyire a Földtől – írja a Gizmodo.

A finn Turkui Egyetem kutatói szerint a két fekete lyuk nagyjából 12 év alatt kerüli meg egymást, és az OJ287 nevű kvazár középpontjában találhatók, amely egy rendkívül fényes galaktikus mag. Ilyen kvazár akkor keletkezik, amikor a galaxis közepén lévő fekete lyuk elnyeli a környező gázt és port. Az Astrophysical Journalban megjelent tanulmányban

a kutatók kiemelték, rádióteleszkópok segítségével sikerült azonosítaniuk a párost, méghozzá az általuk kibocsátott részecskesugárzás alapján.

A fekete lyukakat közvetlenül természetesen nem lehet látni, mivel maga a fény nem tud onnét kiszabadulni, ám a körülöttük lévő gáz halvány fénye nagyon is kivehető – mintha csak egy glóriát látna az ember. A párosból a nagyobb fekete lyuk körülbelül 18 milliárdszor nagyobb tömegű, mint a Nap, és egy óriási, fényes részecskesugarat bocsát ki. A kettő közül a kisebb, amely mindössze 150 milliószorosa a Nap tömegének, pedig meg van csavarodva a szakértők szerint. Ennek oka, hogy egyre gyorsabban kering a társa körül, így a részecskesugár is egyre extrémebb módon csavarodik meg.

A szakemberek szerint további megfigyelésekre van szükség, amelyek egyértelműen megmutatják, hogy a megcsavart terület valóban a kisebb fekete lyukhoz tartozik-e. A keringési idő miatt erre leghamarabb 2032-ben lesz lehetőség. A kvazár, amelyben ez a két fekete lyuk található, kivételesen fényes, villogó fényt bocsát ki, amely több billiószor fényesebb, mint a Napunk fénye. A tudósok a 19. század óta figyelik ezt a kvazárt, ám akkoriban még nem tudták, miért olyan fényes – sőt, a fekete lyukak létezéséről sem tudtak.