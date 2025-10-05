Harcolni tanítják Elon Musk humanoid robotját

Új videót tett közzé az X-en Elon Musk a Tesla humanoid robotjáról. A felvételen az Optimus névre keresztelt gép kung fu gyakorlatot mutat be egy oktató segítségével.

A milliárdos a bejegyzése alatti kommentek között azt állította, a videón szereplő robotot nem ember távvezérelte, hanem az Optimusba integrált mesterséges intelligencia, amely képes megtanulni és lemásolni a látott mozdulatokat.

Tesla Optimus learning Kung Fu pic.twitter.com/ziEuiiKWn7 — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025

Musk még 2021-ben jelentette be az Optimus projektet, azóta a Tesla több alkalommal is megmutatta prototípusait. A vállalat elmondása szerint robotjukat azzal a céllal gyártják, hogy számos területen segítse az emberek munkáját, például gyárakban, építkezéseken, az egészségügyben, de akár még a szórakoztatóiparban is használhatják a jövőben.

A Tesla saját gyáraiban idén kezdett el alkalmazni Optimus robotokat, 2026-ban pedig a tömeggyártás elindítását tervezik, hogy más cégek számára is áruba bocsáthassák. Ugyanebben az évben Elon Musk a Marsra is elküldene egy humanoid robotot, méghozzá a világ legnagyobb rakétája, a Starship fedélzetén. Szakértők szerint ugyanakkor nem sok esély van arra, hogy a jelenleg csupán rövid tesztrepülésekre képes űrrakéta jövőre már el tudna jutni a vörös bolygóra.