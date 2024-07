Jövő évtől humanoid robotokat is alkalmaz a Tesla

Saját gyártású humanoid robotokat vet be a jövő évtől üzemeiben a Tesla, jelentette be Elon Musk. A cég vezérigazgatója szerint a robotokat elsősorban logisztikai, raktározási és gyártási feladatokra használják majd, az emberi munka kiváltására.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024