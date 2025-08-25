starshipspacexelon muskűrrepülés
Valami baj van a világ legnagyobb űrrakétájával

SpaceX
2025. 08. 25. 09:35
SpaceX

Elhalasztották a világ legnagyobb űrrakétájának tizedik tesztjét, mivel problémákat észleletek az indulás előtt – jelentette be a SpaceX közösségi oldalán. A próbarepülés elnapolása rossz hír Elon Musk számára, akinek a következő emberes holdra szállásig megbízható járművé kéne fejlesztenie a Starshipet. Új dátumot egyelőre nem neveztek meg a tizedik repülésnek.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a 123 méter magas eszköznek augusztus 25-én, magyar idő szerint hajnali 1:30-kor kellett volna felszállnia. Már ez a dátum is egy halasztás eredménye volt, a Starship tizedik útját eredetileg június 29-ére időzítették, ám napokkal a kitűzött időpont előtt a rakéta felrobbant a hajtóművek rutinszerű tesztelése közben. Ez hetekkel tolta el a próbarepülés dátumát.

A Starshipet úgy tervezték meg, hogy mindkét fokozata újrahasznosítható legyen és több mint 100 tonna rakományt lehessen szállítani vele az űrbe. A SpaceX ezzel küldené az első embereket a Marsra, a NASA tervei szerint pedig fontos szerepet játszik majd a következő emberes holdra szállásban is. Utóbbi várhatóan 2027-ben valósul meg, addigra tehát a Starshipnek működőképesnek és biztonságosnak kell lennie, Musk pedig 2029 végére már emberes Mars-küldetést is meg szeretne valósítani a rakétával.

Ettől egyelőre távol áll, utolsó három tesztrepülése korántsem hozott kívánatos eredményeket. Lapunk a Starship összes eddigi repüléséről beszámolt, ezekről szóló cikkeink alább elérhetők:

  1. Felrobbant a világ legerősebb rakétája
  2. Ismét felrobbant Elon Musk óriási rakétája
  3. Felbocsátották a SpaceX hatalmas rakétáját
  4. Sikeres repülést hajtott végre a világ legnagyobb űrrakétája
  5. Robotkarok kapták el a levegőben az óriási űrrakétát
  6. Együtt nézte Trump és Musk a világ legnagyobb rakétájának repülését
  7. Légi fennakadásokat okozott Musk rakétája
  8. Felrobbant a világ legnagyobb űrrakétája
  9. Repülés közben hullott darabokra a világ legnagyobb űrrakétája

