Mielőbb frissíteni kell az androidos mobilokat

A Google a héten kiadta a szokásos havi biztonsági frissítését, amelyben két súlyos, aktívan kihasznált sebezhetőségre is megoldást kínálnak, így mielőbb érdemes telepíteni a csomagot – írja a Bleeping Computer.

A Google Android biztonsági csapata 2025 januárjában bukkant rá a hibára, azonban a nyilvánosság számára csak június óta váltak ismertté, mivel a Qualcomm akkor jelentette be ezeket. A CVE-2025-21479, illetve CVE-2025-27038 azonosítójú sebezhetőségek az Adreno grafikus meghajtóprogramokban találhatók, és a legmagasabb szinten teszik lehetővé a hackerek számára az érintett eszközök feltörését.

Habár az már egy ideje közismert volt, hogy a hibát aktívan támadják, a Google úgy tűnik, nem siette el a Qualcomm által már állítólag májusban megküldött javítások beépítését a rendszerébe.

Augusztus elején végre megérkezett a régóta várt javítás, igaz, ezek első körben csak saját Pixel készülékeken lettek közvetlenül elérhetők. A többi gyártónak ugyanis némiképp egyedibb megoldásokat kell eszközölnie. Azt egyelőre nem közölték a cégek, mikor érkezhetnek meg ezek a frissítések. Az újabb készülékeknél ez néhány napon belül is befuthat, de a régebbi mobiloknál könnyen lehet, hogy akár a következő negyedévid várni kell.