A Google Chrome messze a legnépszerűbb böngésző Androidon, azonban ahhoz, hogy működése zavartalan legyen, a programnak vannak bizonyos alapkövetelményei. Ennek eredményeként 2023 novemberében kivezették az Android 7-tel való kompatibilitást, most, közel két évvel később pedig arra lehet számítani, hogy további két Android-generáción válik elérhetetlenné az alkalmazás legújabb verziója – írja az Android Police.

A Chrome támogatási fórumán olvasható bejelentés alapján a Google így megszünteti az Android 8-on és az Android 9-en futó Chrome 139-es vagy annál újabb, jövőbeni verziójának támogatását. A jelenlegi ütemterv szerint erre a lépésre 2025. augusztus 5-én került sor, innentől kezdve csak az Android 10 vagy az annál újabb operációs rendszert futtató mobilokon lehet majd használni az alkalmazás legújabb verzióját.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy az app teljesen eltűnik a mobilokról.

A Chrome 138-as verzióját továbbra is problémamentesen lehet majd használni a régi androidos telefonokon és táblagépeken. A jövőbeli frissítések nélkül azonban rengeteg új funkcióról és biztonsági javításról maradhatnak le a felhasználók. Ez utóbbi különösen rossz hír, ugyanis így kiszolgáltatottak lehetnek a kibertámadásoknak a felhasználók.

A Google 2017 augusztusában adta ki az Android 8.0-t, míg az Android 9.0 egy évvel később, 2018-ban jelent meg. Annak ellenére, hogy több mint hét évvel ezelőtt megjelent szoftverekről beszélünk, még ma is népszerűek: az Android 8.0/8.1 továbbra is az androidos kütyük több mint 4 százalékán fut világszerte, míg az Android 9.0 az eszközök körülbelül 5,8 százalékát működteti. Ennél is több, mintegy 10,2 százalék futtat Android 10-et, így ez várhatóan még jó pár évig megmarad a támogatott rendszerek sorában.