Előre elnézést kért a felhasználóktól a Snapchat a chatbotja miatt

A ChatGPT sikerén felbuzdulva rengeteg technológiai vállalat csatlakozott rá a chatbot-trendre, többek közt a Google, a Microsoft és a Meta is bejelentette saját, mesterséges intelligenciával ellátott csevegőprogramját. A napokban aztán a népszerű közösségi app, a Snapchat is bejelentette, saját chatbot-funkció indít, My AI néven – írja a TechCrunch.

A kísérleti projekt már elérhető a Snapchat+ felületén, amelyet 4 dolláros havi előfizetési díj fejében próbálhatnak ki a felhasználók. Jelentős különbség a techóriások és a Snapchat megoldása között, hogy ez utóbbi nem használható keresőprogramként, fő funkcióját tekintve ugyanis egy egyszerű csevegőprogram.

A bejelentés szerint a programtól kérhetünk válaszokat kvízkérdésekre, összeállíthatjuk vele egy utazás tervét, receptet kereshetünk, sőt akár verset is képes írni számunkra.

A Snapchat láthatóan tanult a Microsoft hibájából, és előre jelezte a felhasználóknak, hogy bár a programot arra képezték ki, hogy betartsa az alkalmazás bizalmi és biztonsági irányelveit, lehetnek vele problémák. Hozzáteszik: a My AI esetében ugyanis ki lehet provokálni, hogy a chatbot eltérjen az eredeti hangnemtől.

A közösségi médiaóriás jelezte, a My AI programmal folytatott összes beszélgetés tárolásra kerül, amit az élmény javítására használ fel a gyártó. Éppen ezért a Snapchat azt javasolja, ne osszunk meg titkokat a chatbottal, és ne a szoftver tanácsai alapján döntsünk minden helyzetben. A plusz funkció minden bizonnyal arra szolgál, hogy tovább bővítsék a kétmilliós prémium előfizetői számot.