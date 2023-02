Hatalmas fejlesztés jön a Google keresőjébe

Az elmúlt évek legnagyobb technológiai sikertörténete az OpenAI-hoz kötődik, amely a DALL-E képalkotó mesterséges intelligencia mellett a rendkívül fejlett nyelvi modelljével, a ChatGPT-vel is megismertette a világot. A program hatalmas népszerűségre tett szert, és elérte, hogy a Microsoft is dollármilliárdokat fektessen az ötletbe. A Google joggal ijedt meg a konkurenciától, azonban a cég már be is jelentette saját chatbotját – írja a Gizmodo.

A Bard névre keresztelt kísérleti chatbot a Google Language Model for Dialogue Applications, azaz LaMDA segítségével készült. Mint ismert, ez az a mesterséges intelligenciamotor, amelyről tavaly nyáron a cég azóta elbocsátott mérnöke azt állította, hogy öntudatra ébredt.

A kaliforniai vállalat bízik benne, hogy a szoftver elég erős lesz ahhoz, hogy a ChatGPT riválisa legyen, azonban a Bard egyelőre csak a tesztelők számára érhető el. Heteken belül azonban a szélesebb nyilvánosság is kipróbálhatja majd.

A Bard az internetről származó információkból merít, hogy naprakész, és kiváló minőségű válaszokat adjon

– mondta Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója, hangsúlyozva ezzel, hogy a ChatGPT-szemben a Google nyelvi modellje „mindennap jár majd az interneten”. A vezető szerint a program a kíváncsiság kiindulópontja lesz, ami akár a NASA James Webb űrteleszkópjának felfedezéseit is el tudja majd magyarázni egy 9 éves gyereknek.

A technológiát a keresőmotorjánál is be fogja vetni a Google, amely így gyorsabb válaszokat adhat majd mélyebb, komplexebb választ igénylő kérdésekre is. A vállalat jelezte, hogy a keresőmotor felülete is átmehet apróbb változásokon, hogy a felhasználóknak könnyebben férjenek hozzá a nyelvi modell felületéhez.