Jövőre végre bárkiből varázsló vagy boszorkány válhat

Megtanulhatunk varázsolni, Jediként harcolni, de akár profi szuperhősvadász is válhat belőlünk azon izgalmasnak ígérkező videojátékok segítségével, amelyek a jövőre kerülnek a boltok polcaira. Összeszedtünk ötöt, amit már tűkön ülve várunk.

A videojátékok megfilmesítése egy olyan vállalkozás, amelybe az évek alatt rengeteg rendező belebukott, és borzalmasabbnál borzalmasabb alkotások születtek belőle – gondoljunk csak a hírhedt Uwe Boll pocsék kreálmányaira. De nem csak Boll adaptációi voltak sikertelenek, 2008-ban a Max Payne feldolgozása, 2015-ben pedig a Hitman: A 47-es ügynök című film háborította fel a rajongókat, és a 2016-os Warcraft is kapott kritikát bőven. Ezek mellett még érdemes megemlíteni az 1993-as Super Mario Bros. filmet és a Resident Evil filmsorozatot is, bár ezeknek a mentségére szól, hogy legalább jókat lehet rajtuk nevetni, mert annyira röhejesre sikerültek.

Egészen más a helyzet azonban, ha ennek fordítottját, a sikeres filmekből készült játékokat vizsgáljuk, hiszen ebből az elképzelésből megannyi kiváló alkotás jött már létre: Mad Max, X-Men Origins: Wolverine, Star Wars Jedi: Fallen Order és legendás klasszikusok: a GoldenEye 007, vagy akár a 93-as Aladdin, hogy csak néhányat említsünk. A jövő évre, 2023-ra már most megannyi filmes alapokon nyugvó játékot jelentettek be, az év végéhez közeledve bemutatunk ezekből ötöt.

Csata az idegenek ellen

A legendás Alien nemcsak a nagy vásznon volt sikeres, de rengeteg regény, illetve képregény erősíti a franchise-t, és bizony a videojátékok terén sem újonc. A legelső Alien játék 1982-ben jelent meg, amit azóta számos utód követett. Bár a 2013-as Aliens: Colonial Marines óriási csalódás volt, az egy évvel később érkező Alien: Isolation, belsőnézetes túlélőhorror igazi kedvenccé vált.

2023-ban a széria szerelmesei újra elkalandozhatnak a szörnyekkel teli sötét űrbe, hiszen jön az Aliens: Dark Descent, amelyben egy csapat tengerészgyalogost irányíthatunk a Lethe nevű holdon. A játék Steam oldala szerint a jól ismert Xenomorphok mellett arctámadók, emberekből álló kommandók, sőt eddig még sosem látott, félelmetes lények is felbukkannak majd az ellenségek között. A megjelenés pontos dátuma még nem ismert, de azt tudjuk, hogy a Dark Descent nem FPS lesz, hanem a taktikai játékok és a CRPG-k elemeit ötvöző felülnézetes program. Emiatt agyatlan lövöldözéssel nem fogunk tudni megbirkózni az életünkre törő lényekkel, harci stratégiát kell felépítenünk a rendelkezésre álló eszközöket, és a helyszínt is figyelembe véve. A kérdés már csak annyi, hogy a Colonial Marines vagy az Isolation színvonalához áll majd közelebb?

Platformok: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

Egy idegen világ felfedezése

Minden idők egyik legnagyobb bevételét hozó filmjén, James Cameron Avatarján alapuló játékot dob piacra a Ubisoft jövőre. A program az eredeti tervek szerint 2022 végén, nagyjából az Avatar: A víz útjával együtt jelent volna meg, a kiadást azonban el kellett halasztani 2023-ra, a pletykák szerint valamikor március 31-e után várható az érkezése. Az Avatar: Frontiers of Pandora egy nyitott világú akció-kaland FPS lesz, amelyben az ikonikus kék űrlények, a Na’Vi-k bőrébe bújva fedezhetjük fel Pandora csodálatos világának sosem látott tájait, miközben az állig felfegyverzett RDA katonák ellen is meg kell küzdenünk. Mindössze ennyi derül ki a kiadó weboldaláról.

Azt viszont érdemes megemlíteni, hogy a Ubisoft 2009. decemberében már kiadott egy Avatar-játékot James Cameron’s Avatar: The Game címmel, amely az eredeti filmet dolgozta fel. Ez a próbálkozás azonban finoman szólva sem lett hatalmas siker, hiszen sem a kritikusok, sem a játékosok nem tartották jónak. Emiatt viszont nem kell egyből leírni a Frontiers of Pandorát, ugyanis nem ugyanazon cégek fejlesztik, mint az elődöt.

Platformok: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Amazon Luna

Bárkiből lehet varázsló vagy boszorkány

A Harry Potter-filmek eseményeit feldolgozó videojátékoknak nagy hagyománya van: az első, a Bölcsek kövét feldolgozó, azonos címmel ellátott PlayStation játék még 2001-ben jelent meg, majd ezt követően számos részhez készült játékadaptáció. A jövőre érkező Hogwarts Legacy viszont rendhagyó módon nem a filmek cselekményét követi, sőt jóval azelőtt, az 1890-es években játszódik, a főszerepben pedig a játékos által testreszabható karakter lesz, ennek köszönhetően akár saját magunkat is megalkothatjuk, és varázslóvá vagy boszorkánnyá válhatunk. Persze azért fel fognak tűnni a filmekből ismert szereplők is.

Erről a játékról jóval többet tudunk, mint az előző kettőről: a Steam oldalán található információkból kiderül, hogy nyitott világú akció-kaland-szerepjáték lesz, a megjelenés dátuma pedig 2023. február 10-e, és már most előrendelhető, a legnagyobb rajongók pedig választhatják akár a Deluxe Editiont is. A történettel kapcsolatban is kiderült már néhány információ: a játékos által irányított karakter oldhatja csak meg az ősi titkot, amely az egész varázsvilágot veszélyezteti.

Platformok: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

Az Erő velünk lesz

Szintén nagy múltra tekintenek vissza Star Wars-játékok: már a 80-as években is jelentek meg címek, de az igazi nagy sikereket a Jedi Knight széria hozta el, amelynek első része 1995-ben került a polcokra. Miután a jogok az EA-hez kerültek, érte néhány csalódás a rajongókat, ám mindenért kárpótolt a 2019-es Star Wars Jedi: Fallen Order, amely a kritikusokat és játékosokat egyaránt lenyűgözte.

Jövőre ennek folytatását, a Star Wars Jedi: Survivort próbálhatjuk majd ki, méghozzá március 17-én, és már most előrendelhetjük – derül ki a játék Steam oldaláról. A Survivor öt évvel a Fallen Order eseményei után játszódik, főszerepben pedig Cal, a galaxis egyik utolsó Jedije lesz. A történet szerint az előző játék óta eltelt idő alatt Cal Padawanból erős Jedi Lovaggá képezte magát, de a galaxis peremvidékén kényszerül bujkálni a birodalmi üldöztetés miatt. Az ígéretek szerint az előzményhez képest több fajta képességet és harci stílust használhatunk majd a küzdelmekben, valamint új bolygók és ellenségek feltűnésével is számolhatunk.

Platformok: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows

Szuperhősöket is gyilkolhatunk

A képregények, illetve a képregényfilmek szerelmesei sem fognak hoppon maradni jövőre, ugyanis a DC előrukkol a Suicide Squad: Kill The Justice League-gel, amelyben antihősökként vadászhatjuk majd le az Igazság ligájának tagjait. Fontos kiemelni, hogy az alkotás sem a 2016-os, sem a 2021-es Öngyilkos osztag filmet nem veszi alapul, hanem a képregényekre hagyatkozik. Az azonban kiderül, hogy a 2021-es filmhez hasonlóan Harley Quinn, Deadshot, Bumeráng kapitány és King Shark áll majd a középpontban. Egy játékos mód is elérhető lesz, de akár négyen is belevethetjük magunkat a kalandba a kooperatív módnak köszönhetően. A Kill The Justice League-et a közönségkedvenc Batman: Arkham széria alkotói készítik, és egy akció-kaland műfajú TPS lesz.

A Steamen található leírásból megtudhatunk pár dolgot a történetről is. A világot egy űrlény invázió fenyegeti, és ha ez nem lenne elég, még a Földet eddig védelmező szuperhősök is el akarják pusztítani Metropolist. Hősök híján a négy szupergonosznak kell megmentenie a világot.